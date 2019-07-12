 Almanya′nın nüfusu göçle 400 bin kişi arttı | ALMANYA | DW | 16.07.2019

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ALMANYA

Almanya'nın nüfusu göçle 400 bin kişi arttı

Federal İstatistik Dairesi’nin son rakamlarına göre göç hareketleri Almanya nüfusunda 400 bin kişilik artışa neden oldu. AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden göçlerde Türkiye başı çekerken Alman nüfus 60 bin kişi azaldı.

Symbolbild Wir in Deutschland (picture-alliance/Eventpress)

Türkiye ile Almanya arasındaki göç hareketliliği artarak devam ediyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Avrupa ülkeleri grubunda, Almanya'ya net göç rakamlarında Türkiye birinci sırada yer aldı. 2018'de Türkiye'den Almanya'ya 40 bin 561 kişi göç ederken Almanya'dan ayrılan Türk vatandaşlarının sayısı 24 bin 71 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye'den Almanya'ya net göç rakamı 16 bin 490 oldu. Bu rakam 2017'de 12 bin olarak kaydedilmişti.

Toplam göç rakamları göz önünde bulundurulduğunda 1 milyon 585 bin kişi Almanya'ya göç ederken 1 milyon 185 bin kişi Almanya'dan farklı ülkelere taşındı. Buna göre göç hareketleri 2018 sonu itibarıyla nüfusta 400 bin kişilik artışa neden oldu. 2017 yılında bu rakam 416 bin, 2016'da yaklaşık 500 bin ve sığınmacı krizinin zirve yılı olarak kabul edilen 2015 senesinde 1,1 milyon olarak açıklanmıştı.

Alman nüfus azaldı

İstatistik Dairesi verilerine göre 2018 yılında Alman nüfus 60 bin 320 kişi azaldı. 201 bin 531 Alman vatandaşı ülkesine göç ederken 261 bin 851 Alman ülkeden ayrıldı.

2017 yılında ülkesine dönen Almanların sayısı 167 bin, ülkeden ayrılan Almanların sayısı ise 249 bin olarak kaydedilmiş, Alman nüfustaki azalma 82 bin kişi olmuştu.

En fazla göç AB ülkelerinden

İstatistik Dairesi'nin kapsamlı çalışmasına göre Almanya en fazla göçü Avrupa kıtasından ve özellikle de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden alıyor. AB ülkelerinden Almanya'ya gelenlerin sayısı, Almanya'dan bu ülkelere göç edenlerden 202 bin kişi daha fazla. Asya ülkelerinden net göç rakamı 118 bin, Afrika'dan ise 34 bin olarak kaydedildi.

 2018'de AB ülkelerinden Almanya'ya en yoğun göç Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'dan gerçekleşti. Asya ülkelerinde ise ilk üç sırayı Suriye (34 bin), Hindistan (17 bin) ve İran (14 bin) aldı. Ancak Suriyelilerin nüfusa katkısı 2017 yılında 60 bin kişiyken bu rakamın bir yıl içinde yaklaşık yarı yarıya azaldığı görülüyor.

Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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