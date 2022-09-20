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Almanya'nın Bremen kenti yakınlarında bulunan Rehden doğal gaz depolama tesisi, kendi alanında Batı Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğine sahip
Almanya'nın Bremen kenti yakınlarında bulunan Rehden doğal gaz depolama tesisi, kendi alanında Batı Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğine sahipFotoğraf: DW/Andrey Gurkov
EkonomiAlmanya

Almanya'nın doğal gaz depoları dolu

2 saat önce

Rusya'nın gaz sevkiyatını durdurmasına rağmen Almanya'da doğal gaz depolarının yüzde 90'ın üzerinde dolu olduğu bildirildi. Yetkililer yine de tasarrufu sürdürme çağrısı yaptı.

https://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-do%C4%9Fal-gaz-depolar%C4%B1nda-y%C3%BCzde-90%C4%B1n-%C3%BCzerinde-doluluk/a-63180474

Rusya'nın Kuzey Akım 1 hattı üzerinden Almanya'ya gaz sevkiyatını durdurmasına karşın Almanya'da doğal gaz depolarındaki dolululuk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu bildirildi.

Ülkenin enerji düzenleme kurumu olan Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, yeni bir "dönüm noktasından" söz ederken, vatandaşlara tasarruflu olmaya devam etme çağrısı yaptı. Avrupa gaz stoku platformu Agsi'nin verilerine göre, Almanya'da doğal gaz depoları yüzde 90,07 oranında dolu. Almanya'da federal hükümet, doğal gaz stoku yasasında gaz depolarının Ekim ayına kadar yüzde 85, Kasım ayına kadar ise yüzde 95 oranında dolu olmasını öngörmüştü.

Federal Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, bu hedef doğrultusunda gaz satın alma programı başlatan hükümet şu ana kadar 950 milyon kübikmetre doğal gaz almayı ve depolamayı başardı. Almanya'da doğal gaz depolarının 24 milyar metreküp dolayında gaz depolama kapasitesi bulunuyor.

Rehden'de bulunan ülkenin en büyük doğal gaz depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 75 dolayında olduğu bildirildi.

Rusya vanayı kapattı, farklı ülkeler devreye girdi

Almanya kış aylarını depolardaki gazı kullanarak geçirmeyi planlıyor. Rusya'nın Eylül başında gaz sevkiyatını durdurması sonrası Norveç Almanya'ya en fazla doğal gaz sevkeden ülke haline geldi. Hollanda ve Belçika'nın da Almanya'ya ihraç edilen gaz miktarını artırdığı belirtiliyor. Federal Ekonomi Bakanlığı, Fransa'nın da sonbahar aylarından itibaren Almanya'ya gaz sevketmesini bekliyor.

Almanya ayrıca sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) sevk edilebilmesi için ülkenin kuzeyinde yüzer LNG terminalleri inşa ediliyor. İki terminalin inşasının tamamlanmasının ardından, gelecek sene başında faaliyete geçmesi bekleniyor.

 

AFP / BÖ,ET

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