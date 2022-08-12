  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
İspanya'da Enagas şirketine ait bir yenilenebilir enerji tesisi - (Ocak 2022)
İspanya'da Enagas şirketine ait bir yenilenebilir enerji tesisiFotoğraf: Enagás
EkonomiAlmanya

Almanya'nın boru hattı önerisine Madrid ve Lizbon'dan destek

34 dakika önce

Almanya'nın İberya Yarımadası'nı Orta Avrupa'ya bağlayacak bir gaz boru hattı için yaptığı çağrıya İspanya ve Portekiz'den olumlu yanıt geldi.

https://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-boru-hatt%C4%B1-%C3%B6nerisine-madrid-ve-lizbondan-destek/a-62794684

İspanya ve Portekiz, İberya Yarımadası ile Orta Avrupa arasında doğal gaz taşıyacak bir boru hattının yapılması için çağrıda bulunan Almanya'ya destek verdi.

İspanyol kamu televizyonuna konuşan Enerji Bakanı Teresa Ribera, Scholz'un açıklamalarını olumlu bulduğunu belirterek İspanya'nın "sıvılaştırılmış gazın yeniden gaza dönüştürülmesine yönelik altyapısının kullanılmasıyla enerji krizinin çözümüne katkı sağlamaya istekli" olduğunu ifade etti.

Sorunun, doğal gazı Pirene Dağları'ndan Fransa'ya geçirmek olduğunu ve bunun bir yatırım gerektireceğini ifade eden Ribera, İspanya'nın doğal gaz ağını işleten Enagas şirketinin bu projeyle ilgili öngörüsünü de kamuoyuyla paylaştı. Ribera, "Enagas, boru hattının, sınırın İspanya tarafında sekiz ya da dokuz ay içinde faaliyete geçebileceği tahmininde bulunuyor" dedi.

Antena 3 televizyonuna açıklamada bulunan İspanya Sanayi Bakanı Reyes Maroto da "İspanya'nın hazırlıklı" olduğunu dile getirdi. Maroto, Scholz'un önerisinin başarıya ulaşması hâlinde "daha iyi gazlaştırma ve Avrupa içinde daha fazla bağlantı kurma" şansı yakalayacaklarını ve böylece enerji anlamında "kendi kendine yeten" duruma geleceklerini ümit ettiklerini belirtti.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir tanker
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir tankerFotoğraf: Michael Weber/Imagebroker/picture alliance

Portekiz: Rus gazını ikame edebiliriz

Portekiz Başbakanı Antonio Costa da Orta Avrupa'ya yönelik bir boru hattı bağlantısının "bir öncelik" olduğunu ve Almanya'nın duruşunun bu konuda ilerleme kaydedilmesi için "Avrupa üzerindeki baskıyı artıracağını" ifade etti.

Costa, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İberya Yarımadası, bugün Orta Avrupa'nın Rusya'dan ithal ettiği LNG'nin önemli bir bölümünü ikame edebilecek kapasiteye sahip" dedi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile arasındaki ilişkiler gerilen Moskova'nındoğal gaz akışını kesme tehdidiyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığını bir an önce azaltmanın yollarını arıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Olaf ScholzFotoğraf: Political-Moments/IMAGO

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Portekiz, İspanya ve Fransa üzerinden Orta Avrupa'ya ulaşacak bir boru hattının eksikliğinin hissedildiğine vurgu yapmıştı. Scholz, böyle bir boru hattı olduğu takdirde, bunun Rusya kaynaklı tedarik krizinin aşılmasına da büyük katkı yapabileceğini söylemişti. Scholz, bu projeyle ilgili olarak İspanya, Portekiz, Fransa ve Avrupa Komisyonu'yla da görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmişti.

İspanya'da şu an altı tane sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi bulunuyor. Aralarında Avrupa'nın en büyük LNG tesisinin de bulunduğu bu tesislerde, deniz yoluyla İspanya'ya ulaşan sıvılaştırılmış gazlar işleniyor. Söz konusu tesislerin, Avrupa Birliği'nin (AB) gaz ithalatı kapasitesini artırabileceği düşünülüyor. Ancak Avrupa'nın geri kalanıyla bağlantıları olan Fransa'nın doğal gaz ağı ile İspanya arasında sadece iki düşük kapasiteli boru hattı bulunuyor.

Portekiz'de ise bir LNG tesisi var. İspanya ve Portekiz'deki tesisler, Avrupa'nın LNG işleme kapasitesinin üçte birini oluşturuyor.

 

DW,AFP,AP / CÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Deutschland Gaszähler

Almanya'da tüketicilere yüzde 20 tasarruf çağrısı

Almanya'da tüketicilere yüzde 20 tasarruf çağrısı

Rus gazına alternatif arayan Almanya’da Federal Ağ Ajansı, kışı geçirebilmek için tüketicilerin en az yüzde 20 enerji tasarrufu yapması gerektiğini söyledi. İktidardaki SPD ise yoksullara destek mesajı verdi.
Ekonomi
6 Ağustos 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kendine yönelik saldırının ardından yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu kontrol ediliyor - (12.08.2022)

Yazar Salman Rüşdi bıçaklı saldırıya uğradı

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Bir ofiste evrakları inceleyen doktor (anonim)

Sağlık çalışanlarına ek ödeme nasıl yapılacak?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme nasıl yapılacak?

Sağlık
3 saat önce
Senegalli genci öldürülmesinin ardından Dortmund'daki karakol önünde protesto gösterisi düzenlendi - (10.08.2022)

Almanya'da polis şiddeti tartışması

Almanya'da polis şiddeti tartışması

Politika
5 saat önce
Ankara Adalet Sarayı binası

Levent Göktaş üç yıl önce neden adliyeye gitti?

Levent Göktaş üç yıl önce neden adliyeye gitti?

Hukuk ve Adalet
6 saat önce

Çalışan yoksulluğu: İstihdama rağmen yoksullaşanlar

Çalışan yoksulluğu: İstihdama rağmen yoksullaşanlar

Toplum
11 saat önce
Arşiv - Balıkesir'de organize edilen Zeytinli Rock Festivali'nin kamp alanı

Yasaklamaların son halkası: Zeytinli Rock Festivali

Yasaklamaların son halkası: Zeytinli Rock Festivali

Toplum
11 Ağustos 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 24 Haziran 2018'te yapılan seçim sonrası seçmenlerini selamlıyor

AKP'nin seçim stratejisi: Önce 20 yıl, sonra vaatler

AKP'nin seçim stratejisi: Önce 20 yıl, sonra vaatler

Politika
11 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön