 Almanya’dan vatandaşlarına ″Ukrayna’yı terk edin″ çağrısı | Almanya | DW | 12.02.2022

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Almanya

Almanya’dan vatandaşlarına "Ukrayna’yı terk edin" çağrısı

Çok sayıda Batılı ülkenin ardından Almanya da vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısı yaptı. Türkiye de ülkenin doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Scholz, Salı günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek.

Washington'ın önümüzdeki günlerde Rusya’nın Ukrayna’ya girebileceğine ilişkin uyarısının ardından Almanya da vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısı yaptı. Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev’deki Alman Büyükelçiliği’nin ilk etapta açık kalacağı belirtilirken vatandaşlara yönelik, "Şu anda Ukrayna’da bulunuyorsanız, orada bulunmanızın zorunlu bir gereklilik olup olmadığını gözden geçirin. Şayet değilse bir an önce (ülkeden) ayrılın" denildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Moskova’nın sınırdaki artan askeri varlığından dolayı tırmandığına dikkat çekilerek, "askeri bir çatışma olasılığının ihtimal dahilinde olduğu" belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yanı sıra, İngiltere, Danimarka, Avustralya, Letonya ve Estonya da vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulunmuştu.

Diğer yandan Berlin'in olası bir krizi engellemeye yönelik girişimleri ise sürüyor. Başbakanı Olaf Scholz’un pazartesi günü Ukrayna’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Scholz, bu ziyaretin ardından Başbakan sıfatıyla ilk kez Moskova'yı ziyaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelecek.

Türkiye'den ülkenin doğusuna yönelik seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna’ya ilişkin bir uyarı yayımlayarak, vatandaşlarının ülkenin doğu sınır bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Duyuruda, "Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir’’ denildi.

 

DW,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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