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Fotoğraf: DHA/Demirören Nachrichten Agentur
PolitikaTürkiye

Almanya'dan Türkiye'ye "uluslararası hukuk" uyarısı

2 saat önce

Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda uluslararası hukukun dikkate alınması uyarısı yaptı. Açıklamada meşru müdafaa hakkının misilleme hakkını kapsamadığı savunuldu.

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Alman hükümeti, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği hava harekâtı ile ilgili olarak uluslararası hukuk uyarısında bulundu. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christopher Burger, "Türkiye'yi orantılı hareket etmeye ve uluslararası hukuku dikkate almaya çağırıyoruz" diyerek sivillerin her an korunması zorunluluğuna vurgu yaptı.

Türk hava saldırılarında sivillerin öldüğü yönündeki haberlerin "son derece endişe verici" olduğunu belirten Alman Dışişleri sözcüsü, "Diğer tüm aktörlerle birlikte Türkiye'yi de Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde mevcut gerginliği daha da tırmandıracak hiçbir eylemde bulunmamaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Türkiye, İstanbul İstiklal Caddesinde düzenlenen bombalı saldırının ardından Pazar günü Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yönelik askeri operasyon başlatmıştı. Türk hükümeti İstanbul'daki saldırıdan PKK'nın Suriye kolu YPG'yi sorumlu tutmuş, ancak PKK saldırıyı kendisinin düzenlemediğini iddia etmişti.

"Meşru müdafaa misilleme hakkını içermez"

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Burger konuyla ilgili olarak, Alman hükümetinin, saldırıda PKK ya da PKK'ya yakın grupların sorumluluğuna dair eldeki işaretleri "son derece ciddiye aldıklarını" belirtti, ancak BM Antlaşması'nın 51'inci maddesi uyarınca "meşru müdafaa hakkının misilleme hakkını içermediğini" vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı operasyona Yeşiller partisinden de tepki geldi. Yeşiller'in dış politika sözcüsü Jürgen Trittin ve insan hakları sözcüsü Max Lucks, Türk hava kuvvetlerinin operasyonlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek İstanbul'daki bombalı saldırı ve meşru müdafaa hakkının gerekçe gösterilmesinin bu gerçeği değiştirmediğini savundu.

Türkiye BM Antlaşmasına gönderme yapmıştı

Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek maksadıyla, BM Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kilit hava harekâtı icra edilmiştir" ifadeleri yer almıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da operasyonla ilgili Twitter hesabından "İstiklal için hesap zamanı" paylaşımında bulunmuştu.

AFP,dpa/BK,EC     

 

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