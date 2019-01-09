 Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracatı üç kat arttı | ALMANYA | DW | 10.01.2019

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ALMANYA

Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracatı üç kat arttı

Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı Ocak-Ekim 2018 arasında 2017’nin tamamına oranla üç kat arttı. Aynı dönemde Suudi Arabistan’a yapılan silah satışı da 50 milyon euro arttı.

Türk ordusu tarafından kullanılan Alman yapımı Panzer tankı

Türk ordusu tarafından kullanılan Alman yapımı Panzer tankı

Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı 2018'in ilk 10 ayı içinde 2017'nin tamamında yapılandan üç kat daha fazla. 2018’in sonunda silah satışının durdurulduğu Suudi Arabistan'a Ocak-Ekim 2018 arasında yapılan silah ihracatında da artış kaydedildi. 

Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'in Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre 2017'de Almanya'dan Türkiye’ye yapılan silah satışı 62,3 milyon euro değerindeyken, 2018'de Ocak ile Ekim ayının sonu arasındaki süreçte Türkiye’ye satılan silahların 202,2 milyon euro ederinde olduğu belirtildi. Bu da Almanya'dan Türkiye’ye yapılan silah ihracatında bir sene içerisinde en az üç kat artış kaydedildiğini gösteriyor. Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıtta 2018’in ilk 10 ayında yapılan satışların "neredeyse hepsinin donanma ile ilgili mallar" olduğu belirtildi.

Almanya'dan Suudi Arabistan'a ihraç edilen bir sahil güvenlik botu

Almanya'dan Suudi Arabistan'a ihraç edilen bir sahil güvenlik botu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Ekim 2018'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi nedeniyle Alman hükümetinin sene sonunda Suudilere silah satışını durdurmasına rağmen Suudi Arabistan'a 2018'in ilk 10 ayında, 2017'nin tümünden daha fazla silah satışı yapıldı. ZDF'in haberine göre Ocak-Ekim 2018 arasında Almanya'dan Suudi Arabistan’a 160 milyon euro değerinde silah ihracatı yapılırken, bu değerin 2017 yılında yapılan ihracattan 50 milyon euro daha fazla olduğu kaydedildi.

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Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, bu yılın son çeyreğinde de Yemen’deki savaşa katılan Arap ülkelerine silah satışı sürdürüldü. Bu ülkelere yaklaşık 58 milyon euro değerinde silah satıldı. (27.12.2018)

SIPRI’nin son araştırması, dünyada silah üretiminin yarısından fazlasının ABD’li şirketler tarafından yapıldığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, silah üreten Türk şirketler de geçen yıl kârını yüzde 24 artırdı. (10.12.2018)

Alman hükümetinin Suudi Arabistan’a silah ve savunma sanayi ürünlerinin ihracatını askıya almasına rağmen, Rheinmetall’in yurt dışındaki ortakları aracılığı ile Riyad’a mühimmat satışını sürdürdüğü iddia edildi. (04.12.2018)

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Alman hükümetinin Suudilere silah satışını durdurmasının ülkede istihdamı olumsuz yönde etkileyeceği tahmin ediliyor. Wolgast’da yüzlerce kişinin işsiz kalmasından endişe ediliyor. (02.11.2018)

Türkiye ve Suudi Arabistan'a silah ihracatına tepki

Suudi Arabistan ve Türkiye’ye silah ihracatı konusu Almanya’da tartışma yaratan konular arasında yer alıyor. Suudi Arabistan'a ihracat, ülkenin Yemen savaşındaki dahli ve gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle eleştirilirken, Alman hükümeti Ekim sonunda aldığı kararda Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını açıklamıştı.

Türkiye’ye silah ihracatı konusu da Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ile bölgeye yaptığı ve yapmayı planladığı askeri operasyonlar nedeniyle eleştiriliyor. Türkiye yakında zamanda Suriye’nin kuzeyindeki Kürt unsurları hedef alan bir operasyona hazırlık yaptığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili ZDF kanalına konuşan Sol Parti Grubu Başkan Vekili Sevim Dağdelen, Alman hükümetini eleştirerek, Suudi Arabistan’ın Yemen’de sürdürdüğü "cani savaş" ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip "Erdoğan’ın saldırgan dış politikası" nedeniyle Alman silah endüstrisinin "çok fazla kar elde etmeye devam edebildiğini" belirtti.

Suudi Arabistan’ın Yemen’de sürdürdüğü savaş ile Türkiye'nin YPG unsurlarına karşı Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmeye hazırladığı operasyona atıfta bulunan Dağdelen, her iki ülkeye silah ihracatının azaltılması için Alman hükümetinin elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

KNA,AFP/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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