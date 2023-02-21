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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser (solda) ve Dışişleri Bakanı Baerbock Gaziantep Havalimanı'nda Alman yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü - (21.02.2023)
Fotoğraf: ELOISA LOPEZ/REUTERS
FelaketAlmanya

Almanya'dan Türkiye'ye ek mali yardım

46 dakika önce

Türkiye'de deprem bölgesini ziyaret eden Alman Dışişleri Bakanı Baerbock ve İçişleri Bakanı Faeser, Berlin'in Ankara'ya 33 milyon euro daha yardımda bulunacağını açıkladı.

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Depremlerin ardından dayanışma ziyareti için Türkiye'ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Berlin'in Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgeler için 50 milyon euroluk bir yardımda daha bulunacağını açıkladı. Bu yardımın 33 milyon eurosunun Türkiye'ye ayrıldığı, kalan 17 milyon euronun ise Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi. Baerbock, ülkesinin böylece deprem bölgesine toplam 108 milyon euro yardım yapmış olacağını ifade etti.

Depremlerin yarattığı yıkımın anlatılamaz bir boyutta olduğuna dikkat çeken Baerbock, afetin üzerinden iki hafta geçmişken insanların yaşadığı tramvanın hala taze olduğunu ifade etti. Yeşiller partili Bakan, depremzedelerin Almanya'daki yakınlarının yanına gelebilmesi için vize sürecini kolaylaştırma taahhütünü de yineledi. Bakan bu amaçla ilk olarak deprem bölgelerine gidecek bir mobil vize sisteminin hayata geçirileceğini ifade ederek, pasaportunu depremde kaybetmiş olanlara da Türk makamları aracılığıyla yardımcı olunabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Nancy Faeser da Türkiye'deki depremzedeler için Almanya'dan organize edilen yardımlardan övgüyle söz etti. Bakan, bunun iki ülke arasındaki derin bağın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Alman Hava Kuvvetleri'ne (Luftwaffe) ait Airbus A400 tipi kargo uçağından, depremzedeler için indirilen yardım paketleri - (21.02.2023 / Gaziantep Havalimanı)
Alman Hava Kuvvetleri'ne (Luftwaffe) ait Airbus A400 tipi kargo uçağından, depremzedeler için Gaziantep Havalimanı'na indirilen yardım paketleriFotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

"Suriye'ye de yardım ulaştırmaya çalışıyoruz"

Baerbock ve Faeser, depremin 2011 yılından bu yana savaşın pençesinde olan Suriye'deki yıkıcı etkilerine de dikkat çekti. Baerbock ulaştırılamayan insani yardımlardan Esad rejimini sorumlu tutarken, Faeser "Suriye'ye de yardım için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı, Almanya'nın şu ana kadar Suriye'ye özellikle çadır, kamp yatağı ve uyku tulumu gönderdiğini aktardı. Yollanan ısıtıcı ve jeneratörlerle soğuk havayla mücadeleye de katkıda bulunulmasının hedeflendiği belirtildi. Ülkeye yardımların BM üzerinden ulaştırılabilmesi için şu ana kadar Türkiye'den üç sınır kapısı açıldı.

Gaziantep Havalimanı'na inen bakanlar, gün içinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini de ziyaret etti. Bölgedeki Alman yardım kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşen olan Bakanların Türk hükümetinden temsilcilerle bir araya gelmesi ise planlanmıyor.

 

epd,DW / SÖ,ET

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