Almanya'dan Rusya'ya Navalni tepkisi

Almanya, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin geçen haftaki ölümüyle ilgili olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Hem Rus hükümetini eleştiren Aleksey Navalni ve diğer birçok kişiye yönelik siyasi amaçlı kovuşturmalar hem de insanlık dışı cezaevi koşulları, Rus yargısının muhaliflere nasıl acımasızca davrandığını ve Başkan Putin'in Rusya'da ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmak için kullandığı araçları gözler önüne seriyor" açıklamasında bulundu.

Sözcü, "Bunu en sert şekilde kınıyoruz ve Rusya'da siyasi sebeplerden cezaevinde olan tüm mahkûmların serbest bırakılması için açıkça çağrıda bulunuyoruz" diye ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'da Navalni'nin anısına çiçek bırakan insanların gözaltına alınmasının da "şoke edici" olduğunu ifade etti.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında önce konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Berlin'in Navalvi'nin ölümü nedeniyle Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanmasını teklif edeceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un sözcüsü de Rusya'ya Navalni'nin ölümüne dair koşulların tamamen açıklığa kavuşturulması ve cansız bedeninin ailesine teslim edilmesi için çağrıda bulundu.

Şüpheli ölüm

Rusya'nın en tanınmış muhalefet liderlerinden olan Navalni, 16 Şubat'ta Rusya Federasyonu'na bağlı Yamalo-Nenets Özerk Okrugu sınırlarındaki bir kutup bölgesi cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Cezaevi yönetimi, 47 yaşındaki Navalni'nin "yürüyüş sonrası kendini kötü hissettiğini" ve hemen akabinde "bilincini kaybettikten" sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı. Batılı liderler Navalni'nin ölümünden Putin'i sorumlu tutarken Kremlin bu suçlamaları "çirkin" olarak tanımlayarak reddetmişti.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, resmi ölüm nedeninin hâlen kendilerine bildirilmediğini belirtirken Rus makamlarını zaman kazanmaya çalışmakla suçladı. Yarmiş, Navalni'nin 69 yaşındaki annesinin ve avukatlarının cezaevi yakınlarındaki morga sokulmadığını sözlerine ekledi.

Eşinin ölümünün ardından dokuz dakikalık bir video mesaj yayımlayan Yulya Navalnaya da Rus makamlarını Aleksey Navalni'nin cesedini saklamakla suçladı.

Rus yetkililerin Noviçok sinir gazının izlerinin kaybolmasını beklediğini iddia eden Navalnaya, "Vladimir Putin kocamı öldürdü" dedi.

"Putin, Aleksey'i öldürerek benim bir yarımı da öldürdü. Kalbimin ve ruhumun yarısını da" diyen Navalnaya, "Ama hâlâ diğer yarım var. Ve o bana, vazgeçmeye hakkım olmadığını söylüyor. Aleksey Navalni'nin çabasını devam ettireceğim ve ülkemiz için mücadeleyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

DW,dpa,AFP,Reuters/CÖ,BÖ

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