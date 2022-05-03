Almanya'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurmaları halinde, her iki ülkenin bu konuda Almanya'dan destek göreceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ülkesinin destek vereceğini açıkladı. Berlin yakınlarındaki Meseberg Köşkü'nde düzenlenen kabine çalışma toplantısında açıklama yapan Scholz, "Bu iki ülke NATO ittifakına dahil olmaya karar verirlerse, bizim desteğimize de güvenebilirler" şeklinde konuştu. Meseberg'deki toplantıya İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de konuk olarak katıldı.

NATO üyeliğine ilişkin kararın bu iki ülkeye ait olduğunu vurgulayan Almanya Başbakanı Scholz, "kararların ve tartışmaların yerinde gerçekleşmesi gerektiğini" söyledi.

Rusya'nın saldırısı güvenlik koşullarını değiştirdi

Marin ve Andersson ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının, ülkelerinin NATO üyeliğini yeniden değerlendirmeye mecbur bıraktığını ifade etti. Finlandiya Başbakanı Marin Rusya'nın saldırısına işaret ederek, "güvenlik durumumuzda büyük değişiklik yarattı" dedi. Finlandiya ile bin 300 kilometre sınırı bulunan Rusya'nın ittifak seçiminde söz söyleme hakkı bulunmadığını vurgulayan Marin, "Rusya, başkalarına yapacakları seçimi dikte ettirme hakkına sahip değil" şeklinde konuştu.

İsveç Başbakanı Andersson da, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını, "derin, belirleyici bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, "Bu yeni koşullara uyum sağlamamız gerekiyor" dedi. Andersson, İsveç'in savunma yeteneğini arttıracağını ve savunma harcamalarını en kısa zamanda gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'si oranına yükselteceğini ifade etti. İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin NATO üyeliğinin tartışılmasında temel oluşturması için hükümetin 13 Mayıs'ta güvenlik durumuna ilişkin bir analiz yayınlayacağını da sözlerine ekledi.

Finlandiya 12 Mayıs'ta başvuracak iddiası

Askeri olarak tarafsız bir statüyü benimseyen Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO üyeliğini gündemlerine aldı. Basında çıkan haberlere göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun 12 Mayıs'ta ülkesinin NATO üyeliğine başvuracağını resmi olarak açıklayacak. İsveç parlamentosunda NATO üyeliğini destekleyenler çoğunluğu oluşturuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, üyeliğe başvurmaları halinde her iki ülkenin de başvurusunun hızla ve olumlu bir sonuç çıkacak şekilde değerlendirileceğini açıklamıştı.

Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a katılmasının Baltık Denizi'ndeki dengeleri değiştireceği ve stratejik açıdan büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Rusya, her iki ülkenin NATO üyesi olması halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını duyurmuştu.

AFP,dpa,rtr / JD,ET