Almanya'dan 2 bin 658 depremzedeye vize

Türkiye ve Suriye'de 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya, Şubat ayı ortasından bu yana 2 bin 658 afetzeye vize verdi.

Afet nedeniyle mağdur duruma düşenlere yönelik uygulanan kolaylaştırılmış vize başvurusu prosedüründen şimdiye kadar ağırlıklı olarak Türk vatandaşları yararlandı. Vize alan Türk vatandaşlarının sayısının 2 bin 300 olduğu bildirildi.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, depremzedelere verilen vizelerin kolaylaştırılmış prosedür kapsamındaki Schengen vizeleri olduğunu söyledi. Sözcü, "Vizelerden 358'i aile birleşimi çerçevesinde daimi ikamet için verildi. 268'i Suriye vatandaşları içindi" dedi.

Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise Schengen vizeleri verilirken geri dönüş perspektifinin incelendiğini vurguladı.

Federal hükümet 6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından mağdurlara kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulanacağını duyurmuştu. Buna göre depremzedelere Almanya'daki akrabalarının yanında geçici olarak kalma imkanı tanınmış oluyor.

Ancak vize işlemlerinin kolaylıştırma prosedürüne rağmen bazı koşullara bağlı olması ise eleştiri konusu oluyor.

dpa/TY,BÖ