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Fotoğraf: Abdulmonam Eassa/Getty Images
FelaketTürkiye

500'den fazla depremzedeye Almanya'dan vize

3 saat önce

Almanya, Türkiye ve Suriye'den 500'den fazla depremzedeye vize verildiğini açıkladı. Almanya vize sürecinde kolaylık amacıyla vize otobüsü uygulamasına geçmişti.

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Almanya'nın Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen 500'den fazla kişiye vize verdiği açıklandı.

Alman yazı işleri ağı RND'ye konuşan Alman Federal Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Cuma itibarıyla 90 güne kadar Almanya'da kalmaya izin veren 429 Schengen vizesinin ve aile birleşimi çerçevesinde 99 vizenin düzenlendiğini duyurdu. RND'ye konuşan sözcü, vizelerin çoğunluğunun Suriye vatandaşlarına verildiğini aktardı.

Almanya vize başvurusunu kolaylaştırmak üzere, deprem bölgesinde bulunan depremzedelerin başvurularının kabul edildiği vize otobüsü uygulamasını devreye sokmuştu. Bu uygulamanın ardından günde yaklaşık 100 vizenin çıkarıldığı açıklandı.

Başvuru koşulları neler?

Almanya'nın vize uygulaması çerçevesinde, depremden etkilenen, evini kaybeden veya tedaviye ihtiyacı olan kişiler hızlandırılmış bir süreçle vize alıp Almanya'daki yakının yanına gidebiliyor.

Hızlandırılmış depremzede vizesi için gerekli belgeler şöyle:

- Doldurulmuş vize başvuru formu

- Geçerli pasaport (geçici pasaport da kabul ediliyor)

- Almanya'da kalınacak sürede geçerli olan bir sağlık sigortası

- Biyometrik fotoğraf

- Depremden etkilenen bölgede ikamet edildiğine dair tarihçeli yerleşim yeri bilgi raporu

- Nüfus kayıt örneği ve Almanya'daki davetçiyle akrabalık derecesini ortaya koyan ibare

- Depremle oluşan durumu kısaca özetleyen bir yazı

- Almanya'dan davetçi tarafından çıkarılmış taahhütname

Taahhütname ya da yaygın adıyla davetiye, Almanya'ya vize başvurusu için talep edilen en önemli belge ve davetçiler sadece birinci ve ikinci derecedeki depremzede akrabalarını getirmek için hızlandırılmış vize sürecinden faydalanabiliyor. Davetçinin sürekli oturum sahibi veya Alman vatadaşı olması şartı da aranıyor.

epd,AFP/ÖA,MY

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