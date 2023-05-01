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Münih'teki 1 Mayıs kutlaması
Münih'teki 1 Mayıs kutlamasıFotoğraf: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'daki sendikalardan "grev hakkı" vurgusu

15 dakika önce

Almanya'daki 1 Mayıs kutlamalarında sendikalar enflasyon karşısında eriyen maaşlara karşı yüksek ücretli toplu sözleşmenin önemine ve "grev hakkı"na vurgu yaptı.

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Almanya'da 1 Mayıs sendikaların düzenlediği yaklaşık 400 gösteri ile kutlandı. Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) yaptığı açıklamaya göre, bu yıl "Kesintisiz Dayanışma" sloganı ile düzenlenen gösteri ve etkinliklere ülke genelinde yaklaşık 288 bin kişi katıldı.

DGB Başkanı Yasmin Fahimi, Köln'deki gösteride yaptığı konuşmada insan onuruna yakışan çalışma hakkı için mücadelenin önemine vurgu yaptı. "Sosyal açıdan adil bir toplumsal değişimin" gerekli olduğunu belirten Fahimi, "Sadece güçlü sendikalarla ve toplu sözleşmelerimizle kâr hırsına karşı koyabiliriz" şeklinde konuştu.

Ücretlerle ilgili tartışmaların, mücadelenin gerekli olduğunu gösterdiğini kaydeden Fahimi, "Enflasyon hepimizin cüzdanlarında delik açtı" dedi. Fahimi, gerekirse grevlerle sağlanan, yüksek ücret öngören toplu sözleşmelerin maaşların erimesi ile mücadeleye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Almanya'da enflasyonda son aylar düşüş trendi gözlemlense de, Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 artış gösterdi.

"Grev hakkı" tartışması

Sendikalar, muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerindeki bazı kesimlerden gelen grev hakkının kısıtlanması yönündeki taleplere de tepki gösterdi. Almanya'da geçen haftalarda demiryollarında ve havalimanlarında yapılan uyarı grevleri nedeniyle çok sayıda kişi sıkıntı yaşamıştı.

DGB Başkanı Fahimi, konuşmasında ücretli çalışanlara, "Sistem için o kadar önemlisiniz ki, grev hakkınız elinizden alınmak isteniyor. Ama sistem için o kadar da önemli değilsiniz ki, size düzgün ücretler ödenmesi istenmiyor" diye seslendi.

Almanya'nın en büyük sendikası IG-Metall Başkanı Jörg Hofmann da, havalimanlarındaki grevlere ilişkin eleştirileri reddederek, grevlerin amacının "ekonomik ve siyasi olarak baskı yapmak" olduğunu ve çalışanların bu haklarını kullandıklarını hatırlattı. Hofmann, "Grev hakkında kısıtlamalara göz yummayacağız. Nokta. Bu kadar" diye konuştu.

AFP,edp,dpa / JD,ET

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