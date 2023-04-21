Almanya'da trenler durdu

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'dan (DB) yapılan açıklamada ise grevin öğleden önce sona ermesine karşın uzun mesafeli seferler üzerindeki etkisinin muhtemelen akşamın erken saatlerine kadar hissedileceği belirtildi.
EVG, dört hafta içinde ülke çapında gerçekleştirdiği ikinci uyarı grevi ile işveren üzerindeki "müzakere edilebilir teklifler sunmaları" yönündeki baskıyı arttırmayı hedefliyor.
EVG ve birleşmiş hizmetler sendikası Verdi tarafından Mart sonunda düzenlenen uyarı grevinde de yaklaşık 350 bin demiryolu ve ulaşım sektörü çalışanı iş bırakmıştı. Mart'taki uyarı grevi 24 saatten uzun sürmüştü.
İki nakliye şirketinin, iş bırakma eylemine karşı geçici tedbir kararı alınması için başvuruda bulunması ise sonuçsuz kaldı. Frankfurt İş Mahkemesi Perşembe akşamı geç saatlerde uyarı grevine onay verdi.
Sendika ne talep ediyor?
EVG, yaklaşık 230 bin kişinin istihdam edildiği 50 demiryolu ve otobüs şirketi ile yeni bir toplu sözleşme görüşmesi yürütüyor. Ancak görüşmelerde işveren tarafı sendikanın tekliflerine direniyor.
Güvenlik personelinin uyarı grevleri nedeniyle Perşembe günü on binlerce yolcunun uçuşu iptal edildi. Operatörlere göre Hamburg havalimanında Perşembe günü yaklaşık 38 bin, Köln/Bonn'da yaklaşık 28 bin ve Düsseldorf'ta yaklaşık 27 bin yolcunun uçuşu iptal edildi.
Cuma günü de uyarı grevlerinin yapıldığı havaalanlarında çok sayıda uçak seferi yapılamayacak.
Verdi sendikası havalimanı çalışanları için gece, hafta sonu ve resmi tatil günleri ek ödemelerine zam yapılmasını ve fazla mesai ödemelerinde iyileştirme talep ediyor.11 ve 12 Nisan tarihlerinde yapılan toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.
Müzakerelerin bir sonraki turunun 27 ve 28 Nisan'da yapılması planlanıyor.