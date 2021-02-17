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Grev, iş durdurma ve hak arama eylemi. Çalışanlar taleplerini işverene kabul ettirmek amacıyla hep birlikte iş bırakır.
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Ceren Özdemir’in öldürüldüğü cinayette katil zanlısı tutuklandı. Fransa'daki genel grev günlük hayatı durma noktasına getirdi. Almanya 2018'de iklim değişikliğinden en çok etkilenen üç ülkeden biri oldu. Türkiye Ermeni cemaati yeni patrik için tartışmalı bir seçime gidiyor.