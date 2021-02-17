DW Haber - 05.12.2019

Ceren Özdemir’in öldürüldüğü cinayette katil zanlısı tutuklandı. Fransa'daki genel grev günlük hayatı durma noktasına getirdi. Almanya 2018'de iklim değişikliğinden en çok etkilenen üç ülkeden biri oldu. Türkiye Ermeni cemaati yeni patrik için tartışmalı bir seçime gidiyor.