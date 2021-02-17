Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Grev

Grev, iş durdurma ve hak arama eylemi. Çalışanlar taleplerini işverene kabul ettirmek amacıyla hep birlikte iş bırakır.

DW Türkçe'nin grev ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Kadıköy Belediyesi işçileri grevde 17.02.2021

Kadıköy Belediyesi işçileri, maaşlarına yüzde 20 zam talebiyle grev yapıyor. İşçiler, Belediye Başkanı Odabaşı'nın yüzde 38 zam teklif edildiği açıklamasının ise gerçeği yansıtmadığını dile getiriyor.
Protesters who are marching and riding motorbikes fill a road in Mandalay, Myanmar on Monday, Feb. 8, 2021. A protest against Myanmar's one-week-old military government swelled rapidly Monday morning as opposition to the coup grew increasingly bold. (AP Photo)

Myanmar'da genel grev çağrısı 08.02.2021

Bir hafta önce ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da genel grev çağrısı yapıldı. Protestoların devam ettiği ülkede sosyal medyaya erişim engeli sürüyor.

17.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 17, 2020: Striking workers during a rally outside the Belaruskaly administration building. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Belarus'ta Lukaşenko'ya karşı genel grev 18.08.2020

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'nun istifasını isteyen muhalifler, baskıyı artırmak için grevleri yaygınlaştırmayı planlıyor. Grevlerle iktidarın zayıflatılması hedefleniyor.

23.01.2020 - Alman basınından özetler 23.01.2020

Küresel iklim değişikliği, Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısının artması ve Yunan adalarında sığınmacılar nedeniyle başlatılan grev Alman basınında öne çıkan yorum konuları.
Power stations, Cologne November 8, 2019. The smoking chimneys of the brown coal Power stations RWE Power AG Kraftwerk Frimmersdorf, Neurath and Niederaussem seen from Cologne, November 08, 2019

Die Zeit: İklimi koruyan para tasarrufu yapmış olur 23.01.2020

Küresel iklim değişikliği, Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısının artması ve Yunan adalarında sığınmacılar nedeniyle başlatılan grev Alman basınında öne çıkan yorum konuları.
Protesters take part in a rally outside the Municipality of Mytilene, on the northeastern Aegean island of Lesbos, Greece, on Wednesday, Jan. 22, 2020. Local residents and business owners have launched a day of protest on the Greek islands hardest hit by migration, demanding the Greek government ease severe overcrowding at refugee camps. (AP Photo/Aggelos Barai) |

Yunan adalarında sığınmacı grevi 22.01.2020

Yunanistan'ın Sisam, Midilli ve Sakız adalarında bölgesel ve yerel yönetimler ile meslek örgütleri sığınmacı kamplarının aşırı dolu olmasına dikkat çekmek için genel greve gitti.

FRA - SNCF RALLY AGAINST PENSION REFORM MONTPELLIER, 7 January 2020, 35th day of strike for railway workers who are organizing a rally of 1500 SNCF agents, in front of the regional prefecture, against the pension reform, with grilling and fumigenes. Montpellier Prefecture de Region Occitanie FRANCE PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJcxMilhetx HLJCMILHET966481

Fransa'da emeklilik reformu yine protesto edilecek 09.01.2020

Emeklilik reformu konusunda hükümet ile uzlaşma sağlayamayan sendikalar yine protesto gösterisi çağrısında bulundu. Sendikalar emeklilik reform taslağının geri çekilmesini istiyor.

A screen announces the closure of the Eiffel Tower, Tuesday Dec.17, 2019 in Paris on the 13th straight day of traffic headaches. Teachers, doctors, lawyers and workers at the Eiffel Tower _ people from across the French workforce walked of the job Tuesday to resist a higher retirement age, or to preserve a welfare system they fear their business-friendly president wants to dismantle. (AP Photo/Christophe Ena) |

Fransa'da grevlere tatil molası 20.12.2019

Fransa'da emeklilik yasasındaki reform tasarısına karşı yapılan ve kamusal yaşamı büyük ölçüde sekteye uğratan genel grevlere noel ve yılbaşı tatili boyunca ara verilmesi kararlaştırıldı.

French Prime Minister Edouard Philippe unveils the details of a pension reform plan before the CESE (Economic, Social and Environmental Council) on December 11, 2019 in Paris, as hundreds of thousands of people demonstrated the day before on the sixth day of a general strike. (Photo by Thomas SAMSON / POOL / AFP) (Photo by THOMAS SAMSON/POOL/AFP via Getty Images)

Fransa tartışmalı emeklilik reformunu açıkladı 11.12.2019

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, hükümetin emeklilik reformunun detaylarını açıkladı. Reformlar ülke çapında grevlerin başlamasına neden olmuştu.
Rush hour traffic fills the ring road in Paris as a strike by French transportation workers continue to protest against French government's pensions reform plans in France, December 6, 2019. REUTERS/Charles Platiau

Fransa'da genel grev ikinci gününde 06.12.2019

Fransa'da emeklilik reformunu protesto amacıyla dün başlayan genel grevlere bugün de devam ediliyor. Grevler nedeniyle ulaşımda büyük aksamalar yaşanıyor.

People wave the flags of French trade union General Confederation of Labour (CGT) as they take part in a demonstration to protest against the pension overhauls, in Marseille, southern France, on December 5, 2019 as part of a national general strike. - Trains cancelled, schools closed: France scrambled to make contingency plans on for a huge strike against pension overhauls that poses one of the biggest challenges yet to French President's sweeping reform drive. (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP) (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU/AFP via Getty Images)

Fransa'da genel grev hayatı felç etti 05.12.2019

Fransa'da Macron'un emeklilik reform planlarını için protesto için düzenlenen genel grev hayatı felç etti. Yaklaşık 50 kentte düzenlenen protesto gösterilerine katılanların sayısı 800 bini aştı. .

DW Haber - 05.12.2019 05.12.2019

Ceren Özdemir’in öldürüldüğü cinayette katil zanlısı tutuklandı. Fransa'daki genel grev günlük hayatı durma noktasına getirdi. Almanya 2018'de iklim değişikliğinden en çok etkilenen üç ülkeden biri oldu. Türkiye Ermeni cemaati yeni patrik için tartışmalı bir seçime gidiyor.
A subway electronic ticket checkpoint and access gate are pictured at the Gare du Nord railway station during a strike by French SNCF railway workers as part of a day of national strike and protests against French government's pensions reform plans, in Paris, France, December 5, 2019. REUTERS/Benoit Tessier

Fransa'da genel grev sürüyor 05.12.2019

Fransa'da emeklilik reformunun geri çekilmesi için düzenlenen genel grev başladı. Grev nedeniyle ülkede ulaşım başta olmak üzere birçok alanda sıkıntı yaşanıyor.

Leitwerke von Lufthansa-Maschinen sind am 10.09.2014 auf dem Rollfeld des Flughafen München durch ein Fenster einen Buszubringers zu sehen. Wegen eines Streiks von Lufthansapiloten in München wurde am Flughafen rund 140 Flüge gestrichen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten dazu aufgerufen, ihre Arbeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr niederzulegen. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Lufthansa kabin görevlileri greve başladı 07.11.2019

Lufthansa kabin görevlileri iki gün sürecek greve başladı. Grevden bin 300 uçuş ve 180 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.
09.11.2015+++ Lufthansa planes stand on the tarmac during a strike at Munich's international airport, Germany, November 9, 2015. German airline Lufthansa cancelled hundreds of flights after cabin crew union UFO announced a walkout on flights from Frankfurt , Duesseldorf and Munich. REUTERS/Michael Dalder +++ Copyright: Reuters/M. Dalder

Lufthansa 1300 uçuşu iptal etti 06.11.2019

Alman havayolları şirketi Lufthansa uçuş görevlilerinin greve gideceğini duyurmasının ardından bin 300 uçuşu iptal etti.
20.10.2019, Berlin: Auf einer Anzeigetafel am Flughafen Berlin-Tegel werden zwei Flüge als „cancelled“ (gestrichen) angezeigt. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat ihre Mitglieder zu Streiks aufgerufen. Die Kabinengewerkschaft hat den Warnstreik der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress an mehreren deutschen Flughäfen bis um Mitternacht verlängert. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'da grev uzatıldı 20.10.2019

Alman kabin personeli sendikası UFO uyarı grevini uzatma kararı aldı. Almanya genelinde birçok uçuş iptal edildi.
Daha fazlasını göster