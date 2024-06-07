Almanya'da sellerin sigorta maliyeti 2 milyar euro

Sigorta şirketleri, Almanya'nın güneyinde yaşanan sellerin en az 2 milyar euroluk hasara yol açtığını hesapladı. Meteoroloji ise olumsuz koşulların süreceğini belirtti.

Almanya'nın Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde etkili olan sellerin ardından temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği sellerin sigorta şirketlerine faturasının ise 2 milyar euroyu bulabileceği hesaplandı.

Güney eyaletleri vuran sel, sadece birkaç ay içinde Almanya'da yaşanan 3'üncü ve en şiddetli su taşkını oldu.

Alman Sigorta Birliği (GDV) yöneticisi Jörg Asmussen henüz incelemelerin bitmediğini, ancak ilk tahminlerin 2 milyar euroluk bir maliyete işaret ettiğini söyledi. Yine de bu rakam, geçmiş yıllardaki zararlardan daha az oldu.

Temmuz 2021'deki seller sigorta şirketlerinin kasasından 9 milyar euro çıkmasına yol açarken, Haziran 2013'te de 2,6 milyar euro hasar ödemesi yapılmıştı.

GDV'nin hesaplaması yalnızca sigortalı zararları kapsıyor. Bavyera'da özel mülklerin sel baskınlarına karşı sigortalılık oranı sadece yüzde 47. Baden-Württemberg'de ise bu oran yüzde 94 seviyesinde.

Almanya'nın güneyinde etkili olan sellerde en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Fotoğraf: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Bu yılın mahsulü sular altında

Çok sayıda kişi sel riskine karşı sigorta yaptırmadığı için gerçek hasarın boyutu daha yüksek. Örneğin Temmuz 2021'deki seller gerçekte 33 milyar euroluk kayba yol açmıştı. Bu, sigortalı hasardan neredeyse 4 kat daha büyük bir tutar.

Ayrıca sellerde hasar alan yol ve köprü gibi kamuya ait altyapı yatırımları da genellikle sigortalanmıyor.

Aşırı yağışlar çiftlikler ve işletmelerde de zarara yol açtı. Baden-Württemberg'de 133 bin futbol sahası büyüklüğe karşılık gelen 95 bin hektardan fazla tarım arazisi şiddetli yağışlardan zarar gördü. Bavyera'da ise seller bu yılki hasadın büyük kısmını yok etti. Tahıl, pancar, patates ve mısırın yanı sıra hasada hazır yaz sebzeleri de sular altında kaldı.

Seller tarım alanlarını da etkiledi. Sular altında kalan tarlalarda tüm mahsul kayboldu. Fotoğraf: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Olumsuz koşullar sürecek

Sellerin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlansa da meteoroloji daha fazla yağış uyarısında bulundu.

Bavyera'da haftasonu boyunca şiddetli yağışların etkili olacağı, Pazartesi öğleden sonrasına kadar olumsuz koşullarının görüleceği tahmin edildi. Beklenti, geçen hafta sele yol açan yağışların tekrar etmeyeceği yönünde olsa da toprak ve su yollarının halihazırda şiştiğine işaret eden uzmanlar dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Sellerin ardından Başbakan Olaf Scholz, ihtiyaç duyanlara hızlı şekilde destek verileceği sözünü vermişti.

dpa / MUK, TY

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