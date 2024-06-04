Yedi soruda Almanya'da sel felaketi

Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde son durum nasıl? Sel neden ve nasıl meydana geldi? Ülke sel felaketlerine ne kadar hazırlıklı?

Bavyera eyaletinde durum nasıl?

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinin birçok bölgesinde durum hâlâ kritik. Afet durumu ilan edilen Regensburg kentinde dün akşam yaklaşık 200 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yukarı Bavyera bölgesindeki Rosenheim ilçesinde de acil durum ilan edildi.

Rosenheim yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Raubling ve Rohrdorf beldelerinde yaşayanlar tahliye edildi. Kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi verilmedi. Rosenheim yönetimi ilçede yaşayanlara evde kalma çağrısı yaparak, can güvenliğinin tehlikede olduğunu bildirdi.

Bavyera eyaletinin yedi ilçesinde bugün kreşlerin yanı sıra okullarda eğitim ve öğretime ara verildi.

Regensburg'da afet durumu ilan edildi Fotoğraf: Pia Bayer/dpa/picture alliance

Bölgede su taşkınlarının Tuna Nehri civarında Regensburg'dan itibaren yoğunlaşması bekleniyor.

Baden-Württemberg eyaletinde durum nasıl?

Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl'in verdiği bilgilere göre, eyalette durum kontrol altında. Göppingen ilçesine bağlı Ebersbach an der Fils beldesinde konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Strobl, "Sivil savunma konusunda Baden-Württemberg'de iyi bir durumdayız" dedi. Ebersbach an der Fils'te meydana gelen su taşkınları sonucu sokaklar suyla dolmuştu.

Heidelberg'de Neckar taştı Fotoğraf: Daniel Kubirski/imago images

Ülkenin güney batısında bulunan eyalette dere ve göllerde su seviyesinin düşmeye başladığı belirtiliyor. Sel Tahmin Servisi Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Tuna ve Ren gibi büyük nehirlerde ise su seviyesinin kısmen yüksek olduğunu bildirdi. Ancak Sel Tahmin Servisi sözcüsü, su taşkınlarına yol açabilecek kritik değerlerin beklenmediğini kaydetti.

Tuna Nehri'nde Sigmaringen ilçesinden itibaren ve Konstanz Gölü ile Yüksek ve Yukarı Ren nehirlerinde su seviyesinin yükselmeye devam ettiği, Neckar Nehri'nde ise su seviyesinin düştüğü belirtildi.

Neden bu kadar çok yağmur yağdı?

Alman Meteoroloji Servisi'nin (DWD) verdiği bilgilere göre son dönemde bölgede çok şiddetler yağışlar yaşandı. DWD iklim uzmanı Thomas Deutschländer "Bu özel, ancak tamamen alışılmadık bir durum değil" diyor. Güney Almanya'daki 20 ila 30 istasyonda her 50 veya her 100 yılda bir karşılaşılabilecek miktarda yağmur ölçüldüğünü belirten Deutschländer, bu nedenle de Augsburg civarında yüzyılın yağışlarının yaşandığını söylenebileceğini belirtiyor.

Almanya İklim Servis Merkezinden (Gerics) Kevin Sieck ise bunun Akdeniz üzerinden Alplerin doğusuna doğru ilerleyen alçak basınç sonucu oluşan bir hava durumu olduğunu ifade ederek, "Bu durum meydana geldiğinde genellikle şiddetli olur" diyor. Bunun sonucunda Almanya'nın doğusunda ve güneyinde şiddetli yağmurların yaşanabileceğine işaret eden Sieck, "Bu sefer alçak basınç bölgesindeki kuzey rüzgarı bulut kümelerini Alplere doğru itti. Bu da yağışları şiddetlendirdi" şeklinde konuşuyor.

Bavyera'daki Nordendorf da sel felaketi yaşanan bölgelerden Fotoğraf: Bernd März/IMAGO

Geçmişte de sel felaketlerinin yaşandığını hatırlatan Halle'deki Helmholtz Çevre Araştırmaları Merkezinden Ralf Merz ise öngörüsünü şu sözlerle dile getiriyor: "İklim modelleriyle oluşan tahminlere göre ve son birkaç on yıldaki eğilimlere baktığımızda sel olaylarının çoğalma olasılığının artacağını görüyoruz ve hatta arttı."

Sel felaketinde kaç kişi yaşamını yitirdi?

Almanya'nın güneyinde etkili olan sel felaketinde şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetti. Bavyera eyaletindeki iki can kaybının ardından dün de Baden-Württemberg'de iki kişinin cansız bedeni bulundu.

Bavyera eyaletinde hafta sonu kaybolan itfaiye erini arama çalışmalarına son verildi. Bir polis sözcüsü 22 yaşındaki erin muhtemelen boğulduğunu söyledi. Offingen'deki kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri, şiddetli akıntı nedeniyle alabora olan kurtarma botunda bulunuyordu.

Siyasetçiler nasıl tepki verdi?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek, selden etkilenenlere yardım sözü vererek "Hükümetin imkanları ile yardımın daha hızlı bir şekilde sağlanması için her türlü katkıyı vereceğiz" dedi. İçişleri Bakanı Nancy Feaser ve Bavyera Başbakanı Markus Söder ile birlike Reichertshofen'ı ziyare eden Scholz, Almanya'da insanların doğal afetlere özellikle de sel felaketlerine hazırlıklı olması gerektiğini de vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz Reichertshofen'ı ziyaret etti Fotoğraf: Oliver Pieper/DW

Bu yıl içinde dördüncü kez bir felaket bölgesini ziyaret ettiğini hatırlatan Scholz, "İnsanların neden olduğu iklim değişikliğini durdurma görevinin kesinlikle ihmal edilmemesi" gerektiğini söyledi.

Almanya su taşkınları ve sele karşı ne kadar hazırlıklı?

Almanya'da geçmişte yaşanan sel felaketleri sonrasında Ulusal Selden Koruma Programı hazırlandı. Ancak bu programda yer alan çok az sayıda tedbir hayata geçirilebildi. Projelerin sadece yüzde 15'i inşa aşamasında bulunuyor. Çevre Bakanlığının verdiği bilgilere göre öngörülen tedbirlerin büyük bölümü ise hâlâ planlama aşamasında. Çevre Bakanlığı, sel koruma önlemlerinin süreklilik arz eden bir görev olduğunu belirterek, Selden Korunma Programı'nın da uzun vadeli bir projeler içerdiğine dikkat çekiyor. Yeni bir selden korunma yasası çıkarılmasını talep eden Çevre Bakanı Steffi Lemke, eyaletlerle görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti.

Alman Şehirler Birliği Başkanı Helmut Dedy ise koruyucu tedbirler için giderlerin artırılması talebinde bulundu. "Bavyera ve Baden-Württemberg'de olduğu gibi sel her zaman için çok hızla geliyor. Almanya'nın buna hazırlıklı olması gerekiyor" diyen Dedy, kurtarma ekiplerinin ekipmanının ve altyapının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle de Federal Hükümet ve eyaletlerin gereken kaynağı artırması gerektiğine işaret eden Dedy, şehirlerin aşırı hava durumlarına hazırlıklı olması ve altyapılarını iklim değişikliğine uygun hale getirmeleri gerektiğini söyledi. Dedy, "Bunlar büyük miktarda paraya mal oluyor: Daha fazla yeşil alan, betonlaşmanın azalması ve sel veya aşırı yağışları tutacak havuzlar" diye konuştu.

Sel nedeniyle ulaşımda hangi aksaklıklar yaşandı?

Su taşkınları ve sel nedeniyle Alman demiryolu işletmesi Deutsche Bahn'ın tren seferlerinde hâlâ aksaklıklar yaşanıyor. Su basması nedeniyle bazı demiryolu hatlarında ulaşım yapılamıyor.

Sel felaketi ulaşımda da aksaklıklara yol açtı Fotoğraf: Bernd Feil/MiS/IMAGO

Demiryolu işletmesi Agilis'in de Tuna Nehri boyunca çok sayıda tren seferi yapılamıyor. Ingolstadt-Donauwörth-Gundelfingen ile Ingolstadt-Ulm arasında tren seferleri iptal edildi.

Yukarı Bavyera bölgesinde bir barajın patlaması sonucu kapatılan A9 otobanında ulaşım kısmen yeniden sağlanabiliyor.

DW, dpa/JD, EC

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