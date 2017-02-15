Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 130'u aştı

Almanya'nın batı kesimini vuran sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Alman polisi, aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 133 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polis, Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde 90 kişinin, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şu ana kadar 618 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Ülkenin son 50 yıldaki en büyük sel felaketinde yüzlerce kişi ise hâlen kayıp. Polis özellikle Ahrweiler'de can kaybının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin hayatta kalan kişileri bulmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Ancak bölgedeki hem telefon ve elektrik hatlarının zarar görmesi hem de cep telefonu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar insanların yerlerinin tespit edilmesini güçleştiriyor.

Köln kenti yakınlarındaki Wassenberg kasabasında bir barajın çatlaması üzerine cuma gecesi bölgedeki yaklaşık 700 kişi tahliye edildi. Çatlak oluşan baraj, Almanya'dan Hollanda ve Belçika'ya doğru akan Rur Nehri üzerinde bulunuyor.

Aşırı yağışlar; komşu ülkeler Belçika, Hollanda, Fransa, Lüksemburg ve İsviçre'yi de etkilendi. Belçika'da en az 20 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Steinmeier ve Laschet bölgeye gidiyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier sel felaketinden en fazla etkilenen kasabalardan Erftstadt'a giderek bu bölgedeki kurtarma çalışmalarını takip edecek.

Aynı zamanda Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Eylül ayındaki genel seçimlerde başbakan adayı olan Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet de gün içerisinde Erftstadt'ı ziyaret edecek.

ABD'deki Başbakan Merkel'in de Almanya'ya döndükten sonra Rheinland-Pfalz eyaletini ziyaret etmesi bekleniyor. Merkel, cuma günü Laschet ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde selden etkilenenlere destek sözü verdi.

DW,dpa,rtr/CÖ,BÖ

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