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Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz Almanya'nın güneybatısında bulunan bir eyalettir. Başkenti ve aynı zamanda en büyük kenti Mainz şehridir. Eyaletin yüzde 42'si ormanlarla kaplıdır, yüzde 36'sı ise ziraat amaçlı kullanılmaktadır.

Fransa, Belçika ve Lüksemburg'a sınırı olan Rheinland-Pfalz, Almanya içinde de Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletleri ile komşudur. Rheinland-Pfalz eyaletinde tarımcılık, özellikle de şarap üretimi önemli rol oynamaktadır.

20.7.2021, Kreuzberg**** Debris is piled up following heavy rainfalls, in Kreuzberg, Altenahr, Rhineland-Palatinate state, Germany, July 20, 2021. REUTERS/Christian Mang

Almanya'da devlet sel mağdurlarının kaybını yüzde 80 karşılayacak 01.09.2021

Almanya'daki sel felaketinden etkilenen kişi ve şirketlerin kayıplarının yüzde 80'ine kadarını devlet karşılayacak. Sigorta şirketleri ve acil yardım fonundan yapılan ödemelerle bu oran yüzde 100'e çıkabilecek.
17.07.2021+++ News Bilder des Tages ID 339 Land unter in Selbitz. Katastrophale Zustände in der bayrischen Gemeinde. So ein Hochwasser haben die Menschen hier noch nicht erlebt. Mitarbeiter einer Firma sind von den Wassermassen eingeschlossen. Autos hat es weggespült. Anwohner schütten das Wasser mit Eimern aus ihren Wohnungen, schlichten Standsäcke. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, das THW unterstützt. Der Ort wird teilweise abgeriegelt. Es gibt unzählige Einsatzstellen. Schwere Unwetter gingen vor gut einer Stunde im bayrischen Selbitz nieder. Enorme Regenmengen gingen in der Gegend um Selbnitz nieder. Gut 70 Liter auf dem Quadratmeter in kurzer Zeit gingen nieder. Der Ort wurde komplett überflutet, Autos werden mitgerissen. Häuser sind teilweise von

Sel felaketi şimdi de Bavyera ve Saksonya'da 18.07.2021

Almanya’nın batısından sonra Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde de sel felaketi yaşanıyor. Sel felaketinde ölü sayısının 157'ye yükseldiği açıklandı.
A woman looks at debris brought by the flood next to the Ahr river, following heavy rainfalls in Schuld, Germany, July 15, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay

Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 130'u aştı 17.07.2021

Almanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Kayıp yüzlerce kişiye ulaşılmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Laschet afet bölgesine gidiyor.
15.07.21 *** A man and firefighter walk through debris, following heavy rainfalls in Schuld, Germany, July 15, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY

Alman Futbol Ligi'nden selzedelere 3 milyon euroluk yardım 16.07.2021

Almanya'daki sel felaketinde kayıplara ulaşılmaya çalışılırken selden etkilenenler için yardım kampanyaları başlatıldı. Alman Futbol Federasyonu ve Alman Futbol Ligi 3 milyon euroluk yardım fonu oluşturacağını duyurdu.
Ein Mann steht in dem Dorf im Kreis Ahrweiler nach dem Unwetter mit Hochwasser in den Schuttbergen. Mindestens sechs Häuser wurden durch die Fluten zerstört. Ort: Schuld am 15.07.21

Almanya'da ölü sayısı 103'e yükseldi 16.07.2021

Almanya'nın batı kesimlerinde Çarşamba gecesi etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor.
dpatopbilder - 07.12.2018, Hamburg: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht beim CDU-Bundesparteitag auf dem Podium an einem CDU-Logo vorbei. Die Delegierten wählen am Nachmittag einen neuen Parteivorsitzenden. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Yorum: Merkel'in partisi CDU yol ayrımında 15.03.2021

DW'den Marcel Fürstenau, eyalet seçimlerinde aldığı tarihi yenilginin ardından CDU'nun ileriye bakması gerektiğini, aksi takdirde federal meclis seçimlerinde bir felaketle karşı karşıya kalabileceği görüşünü savunuyor.
STUTTGART, GERMANY - MARCH 14: Andreas Schwarz, head of the German Greens party in Baden-Wuerttemberg, Sandra Detzer, state chairwoman of the German Greens party and President of the state parliament Muhterem Aras react following initial results in state elections in Baden-Wuerttemberg during the coronavirus pandemic on March 14, 2021 in Stuttgart, Germany. Voters have gone to the polls in two state elections today: in Rhineland-Palatinate and Baden-Wuerttemberg. Initial results suggest that Greens party received 31.5% of the vote. Due to the high amount of absentee votes first projections are likely to be unreliable. (Photo by Thomas Niedermueller/Getty Images)

Yeşiller ve SPD'den yerel seçim başarısı 15.03.2021

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan seçimde Yeşiller, Rheinland-Pfalz'da ise Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci parti çıktı. Merkel'in partisi CDU iki seçimde de tarihinin en kötü sonucunu aldı.
01.12.2020, Rheinland-Pfalz, Trier: Menschen zünden an der Porta Nigra Kerzen für die Opfer einer Amokfahrt eines 51-jährigen Mannes durch die Trierer Innenstadt an. Am Nachmittag war ein Mann mit einem Auto durch die Fußgängerzone von Trier gefahren und hat dabei Menschen verletzt und getötet. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Trier saldırısının faili mahkemeye çıkarılacak 02.12.2020

Almanya'da otomobilini yayaların üzerine sürerek beş kişinin ölümüne neden olan fail bugün hakim karşısına çıkacak. Polis, failin emniyette de ifade verdiğini açıkladı.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind nahe der Fußgängerzone im Einsatz, in der ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt hat.

Almanya yasta: Trier'de 5 ölü 01.12.2020

Trier kentinde 51 yaşında bir sürücünün otomobilini kasıtlı olarak yayaların üzerine sürmesi sonucu biri 9 aylık bebek, 5 kişi hayatını kaybetti. Alkollü sürücünün ruh sağlığının yerinde olmadığından şüpheleniliyor.
31.01.2020, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Der ehemalige rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Ingolf Deubel (SPD,l) verlässt nach der Urteilsverkündung den Gerichtssaal des Landgerichts. Deubel wird wegen Untreue im Zusammenhang mit der 2009 gescheiterten Privatfinanzierung des Nürburgring-Ausbaus zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Gegen das Urteil kann er noch Revision einlegen. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Eski maliye bakanına iki yıl üç ay hapis 31.01.2020

Almanya’da Rheinland-Pfalz eyaletinin eski maliye bakanı Ingolf Deubel’e iki yıl üç ay hapis cezası verildi.

Der Lehrer Mete Özcan unterrichtet an der Brüder-Grimm-Schule in Hanau Grundschüler verschiedener Klassen in alevitischer Religion (Foto vom 07.06.2010). Hessen will den Religionsunterricht für die muslimische Minderheit der Aleviten ausweiten. Das Angebot werde ausgebaut, teilte das Kultusministerium der Nachrichtenagentur dpa mit. Foto: Jörn Perske dpa/lhe (zu lhe-BLICKPUNKT vom 09.08.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Alevilerin talepleri kabul edildi 27.03.2019

Rheinland-Pfalz eyaleti ile Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu arasında varılan anlaşma kapsamında eyalette Alevilere birtakım haklar tanınacak. Bu haklar arasında Alevilere yönelik din dersi de bulunuyor.
08.02.2019, Rheinland-Pfalz, Mainz: Eine Tafel weist auf den Eingang des Al-Nur-Kindergartens in Mainz hin, die einzige muslimische Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz. Träger der Kita ist der Moscheeverein Arab Nil Rhein. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat wegen des Verdachts islamistischer Tendenzen die Betriebserlaubnis der Kita geprüft. Der Moscheeverein bezeichnet diesen Verdacht als unbegründet (zu dpa «Landesamt will Ergebnis der Prüfung von muslimischer Kita vorlegen» vom 10.02.2019) Foto: Peter Zschunke/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Rheinland-Pfalz’daki tek Müslüman anaokulu kapatılıyor 11.02.2019

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki tek Müslüman anaokulunun işletme ruhsatı "Selefiliğe yakın duruşu" gerekçesiyle iptal edildi. Anaokulunun bağlı olduğu derneğin başkanı, kararı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.
Junges Mädchen als Opfer von häuslicher Gewalt |

Alman mahkemesinden Türkiye kökenli fail hakkında karar 20.11.2018

Rheinland-Pfalz eyaletindeki mahkeme, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden Türkiye kökenli failin sınır dışı edilmesinin yasal olduğuna hükmetti. Kararın diğer yabancılar için emsal teşkil edebileceği ifade edildi.
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 07: Demonstrators march during a rally organized by German political party 'Alternative fuer Deutschland' (AfD, Alternative for Germany) to protest the German government's refugee policy on November 07, 2015 in Berlin, Germany. Mehmet Kaman / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

AfD Berlin’deki eyleme katılanlara para verecek 23.05.2018

Alman Meclisi'nde üçüncü büyük güç olan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Rheinland-Pfalz eyaleti teşkilatı, Berlin’de yapılacak AfD protestosuna katılacakların bir kısmına para vereceğini açıkladı.
Eine Reportage zum Streit um die kostenlose Überlassung städtischer Grundstücke an islamische Gemeinden in Monheim von DW/Wolfgang Dick. Im Bild: Haus der türkischen Moscheegemeinde in Monheim. Copyright: DW/W. Dick

Eyalet başbakanından DİTİB uyarısı 13.03.2018

Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, DİTİB'deki Türk devletine bağlı yapılanmaya son verilmediği sürece DİTİB'e dini bir topluluk olarak resmi bir statü verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

3.6.2017*** Polizeibeamte durchsuchen nach dem Festivalabbruch wegen Terrorgefahr am 02.06.2017 in Nürburg (Rheinland-Pfalz) beim Musikfestival Rock am Ring das Veranstaltungsgelände. Rund 85 Bands sollten von Freitag bis Sonntag auf vier Bühnen auftreten. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Terör alarmında yanlış isim şüphesi 14.06.2017

Haziran başında Almanya‘da düzenlenen müzik festivali Rock am Ring'e terör tehdidi nedeniyle ara verilmişti. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre, alarma yanlış yazılan isimlerin neden olduğu kaydediliyor.
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