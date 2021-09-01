Rheinland-Pfalz Almanya'nın güneybatısında bulunan bir eyalettir. Başkenti ve aynı zamanda en büyük kenti Mainz şehridir. Eyaletin yüzde 42'si ormanlarla kaplıdır, yüzde 36'sı ise ziraat amaçlı kullanılmaktadır.

Fransa, Belçika ve Lüksemburg'a sınırı olan Rheinland-Pfalz, Almanya içinde de Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletleri ile komşudur. Rheinland-Pfalz eyaletinde tarımcılık, özellikle de şarap üretimi önemli rol oynamaktadır.