Almanya'da Rusya'ya casusluk iddiasıyla iki kişi tutuklandı

Almanya'nın Bayreuth kentinde iki kişi, Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Federal Başsavcının talimatıyla tutuklandı. Zanlılardan birinin Almanya'da saldırılarda bulunmayı planladığı iddia ediliyor.

Almanya'da iki kişinin Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Federal Başsavcılığın açıklamasına göre, Bayreuth kentinde tutuklanan söz konusu iki zanlı, Rus gizli istihbarat servisi adına Almanya'daki ABD askeri üslerini gözetliyordu.

Federal Başsavcı Jens Rommel'in talimatıyla tutuklanan iki kişiden ana zanlı şahsın 39 yaşında Rus asıllı bir Alman olduğu aktarıldı. Şüphelilerin gözetlediği ABD tesislerinden birinin de Bavyera eyaletindeki Grafenwöhr askeri üssü olduğu belirtiliyor. Söz konusu üs, Amerikan ordusu tarafından bir süredir Ukraynalı askerlerin, örneğin Abrams tankları ile ilgili eğitimleri için de kullanılıyor.

Başsavcılık: Almanya'da saldırı planlıyorlardı

Federal Başsavcılığın açıklamasında, zanlıların isimlerinin Dieter S. ve Alexander J. olduğu, her ikisinin de ev ve iş yerlerinin Bavyera Eyalet Emniyet Teşkilatı tarafından arandığı bildirildi. Açıklamanın devamında ana zanlı Dieter S.'nin, Rus gizli servisinden bir kişiye bağlı olduğu ve bu kişiyle, 2023 yılının Ekim ayından bu yana Almanya'da saldırılar düzenleme üzerine görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Zanlının bu saldırılarla, Ukrayna askeri destek veren Almanya'yı zor duruma düşürmek istediği ve saldırıları da askeri tesislerle sanayi bölgelerinde gerçekleştirmek niyetinde olduğu kaydedildi. Diğer zanlı Alexander J. de, bu saldırılar için bilgi toplayan Dieter S.'ye, en geç Mart 2024'ten itibaren yardım etmekle suçlanıyor.

Jens Rommel Fotoğraf: picture alliance/dpa/S. Gollnow

Dieter S.'nin bir süredir, askeri nakliye araçları ile bu nakillerde kullanılan askeri teçhizatı fotoğraf ve videolarla kayır altına aldığı ve bunları bağlı olduğu Rus gizli servisi elemanına aktardığı da Başsavcılık açıklamasında yer aldı.

Başsavcılık, yapılan incelemeler doğrultusunda, ana zanlı Dieter S.'nin, 2014 yılının Aralık ayı ile 2016 yılının Eylül ayı arasında, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki "Donetsk Halk Cumhuriyeti" adına Ukrayna ordusuna karşı savaştığına dair çok önemli delillere de ulaşıldığını bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı: Gözümüzü korkutmalarına izin vermeyeceğiz

Bavyera'da iki kişinin Rusya adına casusluk yapma suçlamasıyla tutuklanmasını değerlendiren Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Güvenlik makamlarımız, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarımızı hedef alan olası bombalı saldırıları engelledi. Bu, Putin'in suç rejiminin muhtemel casusluk faaliyeti ile ilgili oldukça ağır bir vaka" ifadelerini kullandı.

"Bu tehdit planlarının önünü kesmeye devam edeceğiz. Güvenlik birimlerimiz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşının başından itibaren, Rus rejiminin hibrit tehditlerine karşı tüm önlemleri en üst seviyeye çıkarmıştır" diyen Faeser, sözlerini şöyle tamamladı: "Ukrayna'yı yoğun bir biçimde desteklemeye devam edecek ve gözümüzü korkutmalarına izin vermeyeceğiz."

DW,Reuters/ET,JD

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