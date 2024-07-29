35 tonluk kokain kaçakçılığında izler Türkiye'ye de uzanıyor

Almanya'da Haziran ayında piyasa ederi yaklaşık 2 milyar 600 milyon euro olan 35,5 ton kokainin ele geçirildiğinin açıklanmasının ardından operasyonla ilgili ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

Alman kamu yayın organı Südwestfunk'un (SWR) ele geçirdiği soruşturma belgeleri uluslararası boyuttaki kokain operasyonunun izinin Türkiye'ye kadar uzandığını ortaya koyuyor. Olayın üç ana şüphelisinden biri Alman, ikisi Türk.

Ülke tarihinde şimdiye kadar ele geçirilen en büyük miktar olan 35,5 ton ağırlığındaki kokain polis koruması altında imha edilirken olayla ilgili yedi eyalette arama yapılmış, aralarında bir tır şoförü, bir liman lojistiği uzmanı, Hamburglu bir nakliye firması sahibi ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinden bir Alman iş insanının olduğu yedi şüpheli yakalanmıştı. Dikkatler ise Alman iş insanı 43 yaşındaki Simon F. ile diğer şüpheliler 39 yaşındaki Ümit D. ve Mustafa E.'ye çevrildi. Türkiye kökenli Ümit D. ile Mustafa E. Almanya'da yaşıyor.

Soruşturmayı yürüten Düsseldorf Savcılığı'ndan Julius Sterzel, Simon F.'nin "kokain ithal etmek amacıyla çok sayıda sahte şirket kurduğundan şüphelenildiğini" söyledi. Şüphelinin, uzun yıllardır sık aralıklarla tamamen yasal yollarla şirketler kurduğu, bunları şirket kurmak isteyen ancak kuruluş sırasındaki bürokrasi ile uğraşmaktan kaçınan yatırımcılara yine yasal olarak sattığı belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre Alman iş insanı Simon F. Köln'de yaşayan ve ailesinin 2017'de kurduğu nakliye şirketinde çalışan Ümit D. ile sürekli irtibat halinde bulunuyordu.

Soruşturma dosyasındaki verilere göre kentte iyi tanınan Türk kökenli bir aileye mensup olan Ümit D. burada yerel bir futbol kulübünde de aktif spor yapıyor, bir arkadaşının belirttiğine göre düzenli olarak camiye gidiyordu. Olaydan sonra ise Ümit D.'nin ailesine mensup şirket için iflas başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Arşiv - Uyuşturucu maddeler sıklıkla muz kutularının içine gizlenerek Almanya'ya sokulmaya çalışılıyor Fotoğraf: UK NATIONAL CRIME AGENCY/AFP

Polisin ise halen tutuklu bulunan Ümit D.'nin Lamborghini, Ferrari ve diğer pahalı arabalarına da el koyduğu soruşturma dosyasında yer aldı.

Üçüncü ana şüpheli olan Hamburg'tan Mustafa E. hakkında dosyada yer verilen bilgilere göre ise E. Güney Amerika'dan gelen malların bulunduğu konteynerleri Hamburg limanından teslim alıp boşaltıyordu.

Sistem nasıl işliyor?

Soruşturma dosyasına göre sistem şöyle işliyordu: Simon F. gıda ve inşaat malzemeleri ithalatı için birden fazla şirket kurdu. Ümit D. bu şirketler için web siteleri oluşturdu ve Güney Amerika'dan mal siparişi verdi. Mustafa E. ise konteynerleri limandan teslim aldı. Kokain kaçakçılığını gizlemek için bu şirketler başta sadece yasal mallar sevk etti.

Soruşturma dosyasında adı B. S. olarak kısaltılan, Simon F. tarafından kurulmuş bir şirketin çalışma sistemi örnek gösterildi. Buna göre Ekvador'dan bu şirket namına 11 teslimat gerçekleştirildi. Bunlardan biri kokain içeriyordu. Ekvador kıyısındaki Guayaquil limanında bir uyuşturucu koklama köpeği kokaini fark etti ve Ekvador Ulusal Polisi, X'te olaya ilişkin bir video yayınladı. Videoda muz unu çuvallarının içine gizlenmiş yaklaşık üç ton kokain görülüyordu.

SWR'nin ulaştığı soruşturma belgeleri, önceki aylarda Türkiye'deki bir şirketten Almanya'daki üç şüphelinin hesaplarına yaklaşık 140 bin euro aktarıldığını gösteriyor.

Mustafa E. Türkiye'den havale edilen meblağın yaklaşık 8 bin eurosunu büyük bir deniz nakliye şirketine gönderdi. Havalenin Ekvador'da ele geçirildiği için gerçekleştirilemeyen sözde muz unu sevkiyatının nakliyesini ödemek için yapıldığı tahmin ediliyor.

Ekvador polisinin Alman meslektaşları ile iletişime geçmesiyle Alman makamları şirketin Almanya'daki sahibi olan Simon F.'nin izini sürmeye başladı. Bu sırada Guayaquil'de kaçak kokainlerin yakalanmasına rağmen şüpheliler kaçakçılık faaliyetlerini sürdürdüler. Güvenlik makamları 2023 yazında birkaç haftada bir büyük miktarlarda kokain içeren konteynerler gönderildiği istihbaratına ulaştı.

Hamburg Limanı Almanya'da en çok uyuşturucu ele geçirilen yerlerden biri Fotoğraf: ZDF

8 Haziran 2023 tarihinde öğle saatlerinde bir kişi Hamburg gümrüğünü arayarak içinde büyük miktarda kokain bulunduğunu belirttiği bir konteynerin kayıt numarasını verdi. Konteyner Ümit D.'nin nakliye şirketine gönderilmişti. Ancak ihbar çok geç geldiği için konteyner limandan ayrılmıştı ve ne içerdiği belirlenmedi.

Düğümü çözen gelişme ise Kolombiya uyuşturucuyla mücadele otoritesi Diran'ın Kolombiya'dan Almanya'ya lor sabunu ihraç edilmesini kuşkulu bulmasıyla yaşandı. Kolombiya'dan Almanya'ya lor sabunu ihraç edilmesini mantıklı bulmayan yetkililer konteynerlerde arama yaptı ancak uyuşturucu madde bulamadı. Yetkililer buna rağmen Alman makamlarını bilgilendirdi. Lor sabununun alıcısı olarak Mannheim'da bir şirket adı verilmişti. Ancak Simon F.'ye ait bu şirket sadece kağıt üzerinde mevcuttu.

Türkiye'de ipucu aranıyor

Ekvador'da ele geçirilmesine rağmen, 2023 yazında Avrupa'ya yeni kokain sevkiyatları yapıldı. Rotterdam'da 8 ton, Hamburg'da ise 12 ton kokain ele geçirildi. Soruşturma belgelerine göre, güvenlik birimleri şebekeyi radarlarına aldığı için uyuşturucu teslimatlarını bekliyorlardı. Toplam 9 konteyner kokain ele geçirildi.

Düsseldorf Savcılığı Sözcüsü Julius Sterzel, SWR'ye verdiği demeçte Almanya'daki tutuklamalarla birlikte operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını bildirdi. Yurt dışında, özellikle de Latin Amerika'daki çeşitli kolluk kuvvetleriyle irtibat halinde olduklarını kaydeden Sterzel, "Soruşturmanın bir parçası olarak, bazı şüphelilerin Türkiye'den faaliyet gösteriyor olabileceğini saptadık" dedi.

DW / TY,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?