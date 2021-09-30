And Dağları'nın intihar eden kuşları

Her yıl Eylül ayında And Dağları üzerinden göç eden bir grup kuş toplu halde ölü olarak bulunuyor. Yerel halk kuşların kutsal gölün üzerinden geçerken ölü ruhlar için intihar ettiğine inanırken, bilim insanları kuş ölümlerinin nedenini keşfetmekte zorluk çekiyor.