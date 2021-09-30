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Ekvador, Güney Amerika'da ülke. Kolombiya ve Peru ile komşudur. Başkenti Quito'dur. Nüfusu 16 milyondur.
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Her yıl Eylül ayında And Dağları üzerinden göç eden bir grup kuş toplu halde ölü olarak bulunuyor. Yerel halk kuşların kutsal gölün üzerinden geçerken ölü ruhlar için intihar ettiğine inanırken, bilim insanları kuş ölümlerinin nedenini keşfetmekte zorluk çekiyor.
Ülkelerindeki ekonomik zorluklardan kaçan bir milyonu aşkın Venezuelalı, komşu ülkelere sığınmaya çalışıyor. Ancak komşu hükümetlerin pasaport zorunluluğu getirmesi yüz binlerce kişinin sınırda çaresizce beklemelerine yol açıyor. Zira birçok Venezuelalının pasaportu bulunmuyor.