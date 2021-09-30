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Ekvador

Ekvador, Güney Amerika'da ülke. Kolombiya ve Peru ile komşudur. Başkenti Quito'dur. Nüfusu 16 milyondur.

DW Türkçe'nin Ekvador ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Members of the military stand guard outside of the Penitenciaria del Litoral, one of Ecuador's largest prisons, after prisoners died in a riot, in Guayaquil, Ecuador, September 29, 2021. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Ekvador’da cezaevi olayları: 116 ölü 30.09.2021

Ekvador’un Guayaquil kentindeki cezaevinde çıkan şiddet olaylarında en az 116 kişi hayatını kaybetti. 10 binden fazla tutsağın kaldığı cezaevinde mahkumların birbirlerine el bombaları ile saldırdıkları belirtiliyor.
People celebrate after the Ecuador's Constitutional Court approved equal civil marriage, in Guayaquil, Ecuador on June 12, 2019. - Ecuador's highest court on Wednesday approved same-sex marriage in a landmark ruling in the traditionally Catholic and conservative South American country. (Photo by Marcos PIN / AFP) (Photo credit should read MARCOS PIN/AFP/Getty Images)

Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliği kabul etti 13.06.2019

Eşcinsel iki çiftin başvurusunu değerlendiren Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliğin yasal olduğuna hükmetti. Karar, LGBTİ bireyler tarafından sevinçle karşılandı.

11/04/19 ** Julian Assange extradition. File photo dated 11/04/19 of Julian Assange, as a United Nations official has urged the Government not to extradite him to the United States, warning that the WikiLeaks founder would not receive a fair trial after years of being subjected to psychological torture. Issue date: Friday May 31, 2019. Professor Nils Melzer, the UN Special Rapporteur on torture, said after visiting Mr Assange in prison, that he had been deliberately exposed to severe forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. See PA story LEGAL Assange. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:43227136 |

İsveç'te Assange'ın iadesini zorlaştıracak karar 03.06.2019

İsveç'te mahkeme tecavüzle suçlanan Julian Assange'ın gözaltına alınmasını isteyen savcılığın talebini reddetti. Bu karar Assange'ın tutuklu olduğu İngiltere'den İsveç'e iadesini zorlaştıracak.
07.06.2016, Russland, Moskau: 2865895 07.06.2016 A video link up with Julian Assange, journalist, founder and editor-in-chief of WikiLeaks, at the session, End of the Monopoly: The Open Information Age, held as part of the New Era of Journalism: Farewell to Mainstream international media forum at the Rossiya Segodnya International Multimedia Press Center. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

Assange hakkındaki tecavüz soruşturması yeniden açılacak 13.05.2019

İsveç'te savcılık, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz suçlamalasıyla ilgili soruşturmayı yeniden açacağını duyurdu.
11.04.2019 +++ Sudanese celebrate after officials said the military had forced longtime autocratic President Omar al-Bashir to step down after 30 years in power in Khartoum, Sudan, Thursday, April 11, 2019. (AP Photo) |

FR: Sudan devrimi kaos veya diktatörlüğe evrilebilir 12.04.2019

Alman basınının yorum sütunlarında, Sudan'ın 30 yıllık lideri El Beşir'in devrilmesinin yanı sıra WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanması konuları öne çıkıyor.
April 11, 2019 - London, London, UK - London, UK. Wikileaks founder Julian Assange arrives at Westminster Magistrates Court in a police escort to appear where he faces an extradition warrant |

Mahkemeye çıkarılan Assange tutuklandı 11.04.2019

ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait gizli yazışmaları yayınlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange tutuklandı. Assange yedi yıldır Londra'da, sığındığı Ekvador elçilik binasında yaşıyordu.

EXCLUSIVE: May 19, 2017 - London, England, United Kingdom - Wikileaks fugitive Julian Assange pictured on the balcony of the Equadorian Embassy in Central London where he has been living for nearly five years, after Swedish prosecutors said they would not pursue rape charges against him. (Credit Image: © Jamie Wiseman/Daily Mail/SOLO Syndication) |

WikiLeaks'in kurucusu Assange gözaltına alındı 11.04.2019

2012'den beri Ekvador’un Londra Büyükelçiliği'nde ikamet eden WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange İngiliz polisince gözaltına alındı.

Julian Assange speaks to the media from the balcony of the Embassy Of Ecuador on May 19, 2017 in London, England. Julian Assange, founder of the Wikileaks website that published US Government secrets, has been wanted in Sweden on charges of rape since 2012. He sought asylum in the Ecuadorian Embassy in London and today police have said he will still face arrest if he leaves. (Photo by Jay Shaw Baker/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Assange birkaç saat içinde tutuklanacak" iddiası 05.04.2019

2012 yılından bu yana Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde ikamet eden Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın çok yakında buradan atılıp tutuklanacağı öne sürüldü.
December 19, 2016 - Tonsupa, Esmeraldas, Ecuador - In Tonsupa coastal zone of the province of Emeraldas, residents try to rescue their belongings after the swarm of earthquakes, in Tonsupa, Monday December 19, 2016. The last recorded earthquake was 5.9 degrees on the Rchter scale. Tonsupa Ecuador PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20161219_zaa_n230_049 December 19 2016 Esmeraldas Ecuador in Coastal Zone of The Province of Residents Try to Rescue their belonging After The swarm of earthquakes in Monday December 19 2016 The Load Recorded Earthquake what 5 9 Degrees ON The Scale Ecuador PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 20161219_zaa_n230_049

Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem 22.02.2019

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.

14.02.2019, Ecuador, Galapagos-Inseln: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wird von Patricia Jaramillo, Projektleiterin der Charles Darwin Foundation, das Projekt Galapagos Verde 2050 vorgestellt. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau besuchen im Rahmen einer fünftägigen Lateinamerika-Reise, anlässlich des 250. Geburtstags von Alexander von Humboldt, die Länder Kolumbien und Ecuador. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Cumhurbaşkanı Steinmeier’den plastik atık uyarısı 15.02.2019

Güney Amerika gezisi kapsamında Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları’nı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, plastik atıklardan kaynaklanan tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.
FILE PHOTO: WikiLeaks founder Julian Assange is seen on the balcony of the Ecuadorian Embassy in London, Britain, May 19, 2017. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

Assange'ın altı yıllık esareti sona erecek 06.12.2018

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın özgürlüğüne kavuşması için İngiltere'den güvence geldi. İngiltere, Ekvador'un Londra'daki elçiliğine sığınan Assange'ı sınır dışı etmeyecek.
United Nations, New York, USA, June 05, 2018 - The General Assembly elected Maria Fernanda Espinosa Garces, Minister of Foreign Affairs of Ecuador, as President of its seventy-third session today at the UN Headquarters in New York. Photo: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire | Verwendung weltweit

"Tek başıma 72 saat içinde dünya barışını sağlayamam" 25.09.2018

BM Genel Kurulu'nun 73'üncü dönem başkanı Espinosa Garces insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlarla birlikte mücadele etme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Genel Kurul görüşmeleri bugün başlıyor.

And Dağları'nın intihar eden kuşları 24.09.2018

Her yıl Eylül ayında And Dağları üzerinden göç eden bir grup kuş toplu halde ölü olarak bulunuyor. Yerel halk kuşların kutsal gölün üzerinden geçerken ölü ruhlar için intihar ettiğine inanırken, bilim insanları kuş ölümlerinin nedenini keşfetmekte zorluk çekiyor.

Venezuelalıların bitmeyen kaçışı 21.08.2018

Ülkelerindeki ekonomik zorluklardan kaçan bir milyonu aşkın Venezuelalı, komşu ülkelere sığınmaya çalışıyor. Ancak komşu hükümetlerin pasaport zorunluluğu getirmesi yüz binlerce kişinin sınırda çaresizce beklemelerine yol açıyor. Zira birçok Venezuelalının pasaportu bulunmuyor.
FILE PHOTO: WikiLeaks founder Julian Assange makes a speech from the balcony of the Ecuadorian Embassy, in central London, Britain February 5, 2016. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

Ekvador Devlet Başkanı'ndan Assange açıklaması 27.07.2018

Ekvador ve İngiltere yeniden, 2012'den bu yana Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks kurucusu Assange'ın durumunu görüşüyor. Ekvador Devlet Başkanı Moreno,"Büyükelçilik'ten ayrılabilir" dedi.

Julian Assange extradition. File photo dated 19/05/17 of Julian Assange, who has indicated that he may guest host a US radio show from inside the Ecuadorian embassy in London. Issue date: Thursday June 1, 2017. The WikiLeaks founder said he was "looking into" filling in for Sean Hannity after the presenter offered him a one-off chance to host his conservative talk show. See PA story MEDIA Assange. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:31525851 |

Ekvador Assange’ın internet bağlantısını kesti 28.03.2018

Ekvador hükümeti, diğer ülkelere ilişkin açıklama yapmama konusundaki taahhütlere uymadığı gerekçesiyle WikiLeaks kurucusu Assange’ın internet bağlantısını kesti.

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