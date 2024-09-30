Almanya'da enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Almanya'da Eylül ayında enflasyon yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı. Enflasyondaki düşüşte enerji fiyatlarındaki gerileme etkili oldu.

Almanya'da Eylül ayında enflasyon, 2021 yılı Şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Federal İstatistik Dairesi, tüketici fiyatlarındaki artışın, bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 1,6 ile sınırlı kaldığını bildirdi. Enflasyon Temmuz'da yüzde 2,3 ve Ağustos'ta yüzde 1,9 olarak kaydedilmişti.

Enflasyondaki düşüşte, enerji fiyatlarındaki gerileme eğilimi etkili oldu. Enerji fiyatları Eylül'de bir önceki yıla göre yüzde 7,6 düşerken hizmet sektöründeki fiyat artışları yüzde 2,8 ile ortalamanın üstünde seyretti. Bunda, şirketlerin artan personel masraflarını tüketiciye yansıtmasının etkili olduğu belirtiliyor. Gıdada enflasyon ise yüzde 1,6 oldu.

"Çekirdek enflasyon" uyarısı

Güçlü dalgalanmalardan etkilenen enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda bırakılmasıyla hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye hafif bir şekilde geriledi.

Commerzbank Başiktisatçısı Jörg Krämer, enflasyondaki düşüşün temelde enerji fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığını belirterek çekirdek enflasyonun yüzde 2,5-3 aralığında seyrettiğini, dolayısıyla Fransa ve İspanya'dan farklı olarak Almanya'da enflasyonda beklentilerin altında bir enflasyon oranı kaydedilmediğini belirtti.

İktisatçılar, enflasyondaki gerileme eğiliminin süreceğini tahmin ediyor. Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinin sonbahar tahminlerinde enflasyon bu yıl için yüzde 2,2, 2025 için de yüzde 2 olarak öngörülmüştü.

Tüketim canlandırılamadı

Enflasyondaki gerileme eğilimi, tüketimde canlanmaya ise henüz yol açmadı. Uzmanlar, tüketimin maaşlardaki artışa rağmen belirgin şekilde canlandırılamamasını, satın alım gücündeki azalmaya bağlıyor.

Enflasyondaki gerileme, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimlerinin devam edeceği yönündeki beklentileri artırdı. 2022'de başlayan yüksek enflasyon döneminde on kez üst üste faizleri artıran AMB, ilk kez Haziran ayında faiz indirimine gitmiş, Eylül ayında da ikinci indirimle politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,5'e düşürmüştü.

rtr,dpa/BK,HT

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