  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Grafenwöhr'deki eğitim alanında Ukraynalı askerler, ABD'li ve Norveçli askerler tarafndan eğitiliyor - (12.05.2022)
Grafenwöhr'deki eğitim alanında Ukraynalı askerler, ABD'li ve Norveçli askerler tarafndan eğitiliyorFotoğraf: U.S. Army/ZUMA Press/picture alliance
PolitikaAlmanya

Rus casuslar Almanya'daki Ukraynalı askerleri mi izliyor?

53 dakika önce

Almanya'da güvenlik güçlerinin Ukraynalı askerlerin eğitim aldıkları bölgelerde şüpheli araçlar tespit ettiği ve Rus istihbarat servisinin askerleri izlemiş olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.

https://www.dw.com/tr/almanyada-e%C4%9Fitim-alan-ukraynal%C4%B1-askerler-izleniyor-mu/a-62937863

Alman güvenlik birimleri, Almanya'da Batı menşeli silahlar üzerine eğitim alan Ukraynalı askerlerin Rus istihbaratınca izlendiğine ilişkin emareler olduğunu belirtti. Spiegel'in haberine göre, Alman askeri güçleri, Ukraynalı askerlerin eğitim aldıkları iki ayrı bölgenin etrafında şüpheli araçlar tespit etti. Eğitim alanlarının üzerinde küçük droneların da uçtuğu, ancak bunların kısa süre içinde gözden kaybolduğu belirtildi.

İzlendiğinden şüphelenilen eğitim alanlarından birinin Ukraynalı askerlerin Alman yapımı PzH 2000 obüsleri kullanmayı öğrendikleri Rheinland Pfalz eyaletindeki Idar-Oberstein'da olduğu kaydedildi. Bavyera eyaletindeki Grafenwöhr'de yer alan veAmerikan askerlerinin Ukraynalılara Batı topçu sistemlerini kullanmayı öğrettikleri eğitim alanının da Rus casusluk faaliyetlerine hedef olan diğer bir bölge olduğu kaydedildi.

Spiegel'in haberinde, Rus istihbarat servislerinin Ukraynalı askerlerin cep telefonu verilerine erişebilmek için tarayıcı kullandıklarından da şüphe ediliyor.

Almanya'daki Rus casusluk faaliyetleri

Almanya, şu ana kadar Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda şüpheliyi yargıladı. Geçtiğimiz yıl bir Alman mahkemesi, eski bir Çeçen komutanı Berlin'deki bir parkta vurarak öldürdüğü gerekçesiyle bir Rus'u ömür boyu hapse mahkum etmişti. Savcılık, cinayet emrinin Moskova'dan geldiğini savunmuştu.

Alman ordusunda yedek subay olarak görev yaparken Rus istihbarat servislerine bilgi aktardığı iddia edilen bir Alman vatandaşının da yargı süreci halen devam ediyor.

 

AFP / SÖ,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Grafenwöhr'deki eğitim alanında Ukraynalı askerler, ABD'li ve Norveçli askerler tarafndan eğitiliyor - (12.05.2022)

Rus casuslar Almanya'daki Ukraynalı askerleri mi izliyor?

Politika
53 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nde bir araya geldi - (29.06.2022 / Madrid)

Erdoğan geri adım atar mı?

Erdoğan geri adım atar mı?

Politika
5 saat önce
Türkei Izmir | Protest von Studenten gegen die hohen Mieten und Mangel an Wohnräumen

KYK yurtlarının kronik sorunu: Kapasite

KYK yurtlarının kronik sorunu: Kapasite

Eğitim
16 saat önce
Ukraine Kiew Schengen Visum

Meyer-Landrut: "Schengen vizesi siyasi bir mesele değil"

Meyer-Landrut: "Schengen vizesi siyasi bir mesele değil"

Seyahat
17 saat önce
Gülşen

Gülşen'in suçlandığı TCK 216 herkese eşit uygulanıyor mu?

Gülşen'in suçlandığı TCK 216 herkese eşit uygulanıyor mu?

Hukuk ve Adalet
19 saat önce
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Pazarkule Sınır Kapısı

Türkiye-Yunanistan ilişkileri: "Gerginlik endişe verici"

Türkiye-Yunanistan ilişkileri: "Gerginlik endişe verici"

Politika
25 Ağustos 2022
Zeytinli Rock Fest in Balıkesir in der Türkei.

Festival iptalleri muhafazakar seçmene bir mesaj mı?

Festival iptalleri muhafazakar seçmene bir mesaj mı?

Politika
24 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön