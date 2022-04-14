"Birleşik Yurtseverler" adlı yeni bir aşırı sağcı grup çıktı

Almanya’da 9 eyalette 20 binada yapılan arama ve operasyonda yeni bir aşırı grup ortaya çıkartıldı. Üç savcılığın yönettiği operasyonda ortaya çıkan grubun Sağlık Bakanı'nı kaçırma planı yaptığı ortaya çıktı.

Almanya’da, koordinasyonunu Rheinland-Pfalz Eyaleti güvenlik güçlerinin yaptığı, 9 eyalette 20 binada 270 polis ve üç savcı ile yapılan operasyonda yeni ve tehlikeli bir aşırı sağcı grup ortaya çıkarıldı. Rheinland-Pfalz Eyalet Emniyet Teşkilatı ile Eyalet Başavcılığı’nın bugün Koblenz'de yaptığı açıklamada, söz konusu "Birleşik Yurtseverler" isimli tehlikeli grubun Telegram üzerinden haberleşen ve Almanya’da saldırılar ile adam kaçırma planları yapan bir grup olduğu duyuruldu.

Bu gruba mensup olduğu şüphesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Grubun, Federal Sağlık Bakanı, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Karl Lauterbach'ı da kaçırma planları yaptığı açıklandı.

Yaklaşık dört ay önce kurulan yeni hükümette Sağlık Bakanı olarak görev yapan Lauterbach, Angela Merkel hükümetinin son iki senesine denk gelen pandemi sürecinde koronaya yönelik tedbirler için bastırmasıyla tanınıyordu. Lauterbach, halk içinde yoğun sempati alan, ancak bir o kadar da korona tedbiri karşıtlarının düşman gördüğü bir figür haline gelmişti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Kaçırılma planlarından haberdar edildi

Haber ajansı AFP'nin bakanlıklara dayandırdığı habere göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Berlin'deki yeni üçlü koalisyon hükümetinde Federal Sağlık Bakanı olarak görev yapan SPD'li Lauterbach, kendisine yönelik kaçırılma planlarından yetkililerce haberdar edildi.

Lauterbach’ın çevresindeki yoğun korumalar, geçen sene özellikle dikkat çekmiş, Köln'de Türkiye kökenlilerin de yoğun yaşadığı bir seçim bölgesinden tekrar vekil seçilen Sağlık Bakanı Lauterbach’ın seçim kampanyası süresinde bile yoğun korumalar eşliğinde gezdiği görülmüştü.

Söz konusu aşırı grubun ortaya çıkarılmasına dair kısa açıklama dün yapılmış, ancak gruba ve faaliyetleri ile planlarına dair detay verilmemişti.

Bugün yapılan açıklamalarda, dördü gözaltında olan beş şüpheliye patlayıcılı saldırı planları hazırlığı içinde olmak ve devletin selametini tehdit eden ağır şiddet olayı planlamak ile silah ilw savaş silahları yasalarının ihlali suçlamalarının yöneltildiği duyuruldu.

Yetkililer, grubun Almanya’nın en kritik altyapılarından olan elektrik ağına hizmet eden birimlere saldırı düzenleyerek uzun süreli elektrik kesintilerine yol açmak gibi planlar yaptığı, bu yolla da ülkede iç savaş benzeri ortam ve karmaşa yaratmayı, bu yöntem ile de demokrasiyi alaşağı etmeyi ve devirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Almanya dışında Avrupa’nın neredeyse tamamında korona tedbirlerine karşı çıkan gruplar hem federal düzeyde hem de yerel düzeyde politikacıları hedef almış, Almanya’daki kimi eyaletlerde hatta sağlık bakanlarının özel konutlarının önünde geceleri gösteriler düzenlenmiş, aileleri ve politikacıların kendileri üzerinden korku ve baskı ortamı oluşturulmuştu.

Mart ayı başında da Avusturya Sağlık Bakanı, Yeşiller parti üyesi Wolfgang Mückstein da sürekli olarak kendisi ve ailesine yönelik düşmanlıkların artması karşısında pes ederek istifasını açıklamıştı.

"Birleşik Yurtseverler" adlı yeni ortaya çıkarılan grubun kaçırma planları yaptığı Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tehditler yüzünden insanların görevlerinden edilmeleri bir utanç. Ben de 24 saat boyunca korumalar ile yaşıyorum. Nasıl bir yük olduğunu iyi biliyorum" diyerek o dönem destek mesajı yayınlamıştı.

AFP,dpa/ETO,EC