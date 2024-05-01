Almanya'da 1 Mayıs: "Çalışma şartları iyileştirilsin"

Sendikaların daha iyi çalışma şartları talep ettiği 1 Mayıs'ta, Berlin polisi İsrail karşıtı göstericilerin eylemleri sabote etmesinden endişe ediyor.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Yasmin Fahimi, Almanya'da çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

1 Mayıs vesilesiyle Hannover'de katıldığı etkinlikte konuşan Fahimi, sendikaların çalışanların koruyucusu konumunda olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Fahimi, geçen yıl, DGB'ye üye sendikaların, yaklaşık 11 milyon çalışan için yeni iş sözleşmeleri müzakere ettiğini aktardı.

Almanya'da çalışanların yalnızca yarısının ücret tarifesi çerçevesinde imzalanmış bir sözleşmenin doğrudan korumasına tâbi olduğunu aktaran Fahimi, ücret tarifelerinde bir "dönüşüme" imza atılması gerektiğini söyledi. Ücret tarifelerinin çalışanları iş dünyasında özgürleştirdiğini söyleyen Fahimi, ücret tarifesine sadık kalmaktan bir şekilde kaçınmayı başaran işverenlerin, her yıl ekonomiye yaklaşık 130 milyar euro değerinde bir zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

Nürnberg'de düzenlenen 1 Mayıs gösterisinden bir görüntü Fotoğraf: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Berlin ve Hamburg'da gerginlik bekleniyor

Almanya'nın her eyaletinde tatil olan 1 Mayıs vesilesiyle bugün Almanya'nın çeşitli kentlerinde daha iyi çalışma şartları için protesto gösterileri düzenleniyor. Koalisyon hükümetinin merkezindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil Almanya'nın doğusundaki Chemnitz ve Görlitz’te, Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise Dresden'daki etkinliklere katıldı.

Özellikle de Berlin ve Hamburg polisi, gösterilerde aşırı solcular ile çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Polis ayrıca, Gazze'deki savaş nedeniyle gösterilerin İsrail karşıtı eylemlere dönüşebileceğini de belirtiyor. Akşam saatlerinde düzenlenecek olan "Devrimci 1 Mayıs Eylemi" başlıklı gösteri nedeniyle, Berlin'de 5 bin polis görev yapacak.

DW / BÜ, HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?