Almanya, Yunanistan ve Fransa'yı risk bölgeler listesinden çıkarttı

Almanya tercih edilen tatil ülkeleri Fransa, Yunanistan, İsviçre ile İspanya'nın bazı kentlerini, riskli bölgeler listesinden çıkarttı. Riskli bölgeler listesini güncelleyen Robert Koch Enstitüsü'nden bugün yapılan açıklamada, koronavirüs vaka sayılarında düşüş kaydedilmesi nedeniyle bu ülke ve bölgelerin riskli bölgeler kategorisinden çıkartıldığı belirtildi. Ayrıca Belçika, Estonya, Norveç, Filistin bölgeleri, Ürdün ve Litvanya ile Hollanda, Danimarka ve Slovenya'nın bazı bölgeleri de riskli bölgeler listesinden çıkartıldı.

Bu güncelleme ile bu ülke ve bölgelerden gelenlere Almanya'ya girişte korona kısıtlamaları gevşetildi. Bu ülke ve bölgelerden karayolu ile Almanya'ya giriş yapanlara hiçbir korona kısıtlaması uygulanmayacak. Ancak havayolu ile gelenlerin, riskli bölgeden gelmese bile uçuştan önce koronavirüs testinin sonucunun negatif olduğunu veya aşılarını tamamladığını ya da Covid-19 geçirerek iyileştiğini belgelemesi gerekiyor.

Paris'teki Louvre Müzesi

Risk listeleri nasıl belirleniyor?

Alman hükümeti, diğer ülkelerdeki koronavirüs salgınının durumunu düzenli olarak değerlendirmeye alıyor. Mutasyona uğrayan koronavirüsün yaygın olduğu ülkeler "virüs varyant bölgesi" olarak değerlendirilirken, 100 bin kişide yedi gün içinde görülen koronavirüs vaka sayısının 200'ün üzerinde olduğu yerler "yüksek risk bölgesi," bu sayının 50'inin üzerinde olduğu ülke ve bölgele ise "riskli bölge" olarak sınıflandırılıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün sayfasındaki bilgilere göre, Türkiye 6 Haziran'dan beri "riskli bölge" listesinde yer alıyor.

Ülkelerin hangi listede yer aldığı, bu ülkelerden dönüş yapanlara uygulanacak olası test, kayıt ve karantina işlemlerinin nasıl olacağını belirliyor. Farklı yönelik seyahat uygulamalarına ilişkin bilgiler ise Almanya Dışişleri Bakanlığının sayfasında yer alıyor.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan son güncelleme ile Fransa'ya bağlı bazı adalar riskli bölgeler listesindeki yerini korudu. Hollanda'nın kıyı bölgeleri Frizya, Zelanda, Groningen bölgeleri, Danimarka'nın güneyi riskli bölgeler listesinden çıkartıldı. Turistlerin ilgi gösterdiği Katalonya bölgesi ile Barcelona, Costa Brava ve Madrid de Pazar gününden itibaren riskli bölgeler listesinde yer almayacak.

Giriş belgesini herkesin doldurması şart

Enstitü'nün yaptığı güncelleme ile Namibya, "virüs varyant bölgeleri" arasında dahil edilirken, Umman "yüksek risk" bölgesi olarak sınıflandırıldı. Yeşil Burun Adaları, Saint Kitts ve Nevis ve Uganda ise "yüksek risk bölgesi" yerine "risk bölgesi" olarak sınıflandırıldı. Böylelikle bu ülkelerden gelenlerin karantinaya girmesi gerekmeyecek.

Almanya'ya girişlerde uygulanan korona kuralları kapsamında, riskli, yüksek riskli veya varyant bölgelerinden gelenlerin dijital bir giriş belgesi doldurması gerekiyor. Giriş belgesini doldururken, aşı, test ve iyileşmeye dair kanıtlar da sisteme yüklenebiliyor. Aşılarını tamamlayanlar veya iyileşenler karantinadan muaf tutuluyor. İngiltere gibi "virüs varyant" bölgelerinden gelenlerin ise aşı olup olmamalarından bağımsız olarak, karantinaya girmesi zorunlu tutuluyor.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe