Almanya yedek asker sayısını artırmaya hazırlanıyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ordunun savaşa hazır hale getirilmesine yönelik açıklamasından sonra ülke savunması konusundaki tartışma devam ediyor.

Savunma Bakanlığı'ndan Korgeneral Andreas Hoppe Dpa'ya yaptığı açıklamada bakanlığın yedek asker sayısını önemli ölçüde artırmayı planladığını söyledi. Hoppe yedek askerlerin savaşta aktif birlikleri takviye edebilecek ya da onların yerini alabilecek şekilde eğitilmesi ve donatılması gerektiğini kaydetti.

Askeri planlamacıların hedefi eğitilmiş 60 bin askeri yedek olarak hazır bulundurmak. Hoppe, savunma politikası alanındaki tartışmalar da göz önüne alındığında ülke savunması görevini yerine getirebilmek adına yedek asker sayısının da buna uygun olması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan bakanlık ayrıca ülkenin savunulması hali oluştuğunda orduya çağrılabilecek kişi sayısını da inceliyor. Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti 2011 yılında kaldırıldığından beri askerliğini yapmış ve ihtiyaç halinde orduya çağrılabilecek kişilerin sayısı giderek azalıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Fotoğraf: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Askerliğini yapmış ve ordudan ayrılmış, gelecekte ülke savunması için orduya çağrılmak için gereken yaş aralığında bulunan kişilerin sayısının 800 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Hoppe "Ancak yaş sorununu göz önüne aldığımızda bu sayının her yıl daha da azaldığını görüyoruz. Her yıl eriyor. Bunun anlamı, bu durumun tersine çaba göstermeli, ek personel bulmalı ve bunları yedek olarak kazanmalıyız" diyor.

Sayısı 181 bin 500 askere düşen Alman Ordusu Bundeswehr'in, NATO'nun revize edilmiş savunma planlarına göre önemli ölçüde büyümesi şart. Der Spiegel'in Cuma günü yayınladığı habere göre Alman ordusunda daha önce 203 bin asker olarak belirlenen personel hedefinin 272 bin seviyesine yükseltilmesi gerekiyor.

Alman Savunma Bakanı: Savaşa hazır hale gelmeliyiz

Savunma Bakanı Boris Pistorius geçtiğimiz günlerde Federal Mecliste yaptığı ve tartışma yaratan konuşmasında, Almanya'nın 2029'a kadar savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söylemişti.

Dün tekrar bu sözlerini savunan ve açıklama getiren Alman bakan, konunun Almanya'nın saldırıya uğraması halinde savunma savaşı yürütebilmesi olduğunu belirtti. Pistorius sözlerini "Başka bir deyişle, en kötüsüyle karşılaşmamak için en kötüsüne hazırlıklı olmak" diye açıkladı.

Bakan Federal Meclisteki konuşmasında acil bir durumda, ülkeyi savunabilecek genç erkek ve kadınlara ihtiyaç olduğunu sözlerine eklemişti. Pistorius'un zorunlu askerlik hizmetine ilişkin model önerisini Çarşamba günü sunması bekleniyor.

Öte yandan Almanya'da Welt am Sonntag gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı anket, Almanların yüzde 60'ının zorunlu askerliğin geri getirilmesinden yana olduğunu ortaya koydu.

Dpa, KNA / SSB, EC