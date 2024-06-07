Almanya daha fazla F-35 almak istiyor

Daha önce ABD'ye 35 adet F-35 siparişi veren Almanya, sekiz adet yeni uçak daha almayı planlıyor. Uçaklar, yaşlanan Tornado'ların yerini alacak.

Almanya, ABD'li üretici Lockheed Martin'e 8 adet F-35 savaş uçağı siparişi daha vermeye hazırlanıyor. Berlin hükümetinin, siparişin bütçeye getireceği yükü değerlendirmekte olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Almanya, 10 milyar euro bedelle 35 adet F-35 savaş uçağı ve mühimmatlarını sipariş etmişti.

Üretici firma Lockheed'a göre, gelişmiş sensör ve diğer teknolojik imkanlarla donatılmış bu uçakların düşman radarları tarafından tespit edilmesi oldukça güç.

F-35'ler, Almanya'nın yaşlanan Tornado jetlerinin yerini alacak. Tornadolar halihazırda Alman filosunda, ülkede konuşlu Amerikan nükleer bombalarını taşıma kapasitesine sahip tek uçaklar.

Tornadolar emekli olacak

Hava kuvvetleri, 1980'lerden beri kullandığı Tornadoları 2025 ve 2030 yılları arasında kademeli olarak emekli etmeyi planlıyor.

Almanya'nın önceki siparişinden ilk teslimatı 2026'da alması planlandı. Ancak bu uçak pilotların eğitimi için ABD'de konuşlu kalacak. 2027'den itibaren Almanya'ya teslim edilecek F-35'ler ise ülkenin batısındaki Buechel kasabasında konuşlandırılacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna işgalinden sadece 3 gün sonra, 27 Şubat 2022'de yaptığı konuşmada askeri harcamaların artırılacağı yeni bir döneme girildiğini söylemişti.

Alman hükümeti, orduya daha modern silahlar sağlamak için 100 milyar euroluk özel bir bütçe oluşturmuştu. İlk parti F-35 siparişi de bu kaynak kullanılarak verildi.

Yeni silah siparişlerinin yanı sıra Almanya'da gönüllü askerliğin özendirilmesi veya zorunlu askerlik gibi modeller üzerinde de tartışmalar sürüyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a göre Rusya ile potansiyel bir savaşa hazır olması gereken ordunun daha çok kaynağa ihtiyacı var.

Reuters / MUK,TY

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