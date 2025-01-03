Almanya ve Fransa dışişleri bakanları Şam'da

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Beşar Esad'ın devrilmesinden yaklaşık dört hafta sonra Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot'ın ziyareti Avrupa Birliğinin (AB) dışişleri bakanı düzeyinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni Şam yönetimiyle ilk teması oldu. HTŞ lideri Ahmed eş Şara ile görüşecek iki bakan, yeni yönetimle AB adına diyalog başlatacak.

Şam'a Kıbrıs'tan kalkan Alman Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile seyahat eden Baerbock, varışından önce yaptığı açıklamada, yeni yönetime el uzatacaklarını ancak "net beklentileri olduğunu" kaydetti.

"HTŞ'nin nereden geldiğini ve geçmişte ne yaptıklarını biliyoruz" diyen Bakan, grubun bugün değişim yönünde sergilediği tutuma yönelik şüpheci yaklaşım için, "Böylesi bir dönüm noktasında Suriye halkını destekleme fırsatını kaçırmamalıyız" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock A400M tipi askeri kargo uçağı ile Şam'a gitti Fotoğraf: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Baerbock Suriye'nin "topraklarının tümünü kontrol eden işlevsel bir devlet haline dönmesine yardım etmek istediklerini" ifade etti. Yeni yönetimden intikam duygusuyla hareket etmemesini ve seçimlerin çok fazla ertelenmemesini isteyen Baerbock, "eğitim ve adalet sisteminin İslamlaştırılmasıyla geçiş sürecine zarar verilmemesi" gerektiğini de kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise "Suriye'de bölgenin istikrarı ve tüm Suriyelilerin çıkarına hizmet edecek bir geçiş sürecini desteklemek istediklerini" söyledi.

dpa,AFP / MUK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?