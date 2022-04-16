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Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: Boris Roessler/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya Ukrayna'ya para yardımı yapacak

1 saat önce

Federal hükümet, Ukrayna krizi nedeniyle partner ülkelere askeri yardımları kapsayan bütçeyi 2 milyar euro artırma kararı aldı. Ek fonun büyük bir kısmının Ukrayna'ya tahsis edilmesi öngörülüyor.

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Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşta yeterince desteklemediği eleştirileri nedeniyle baskı altına giren federal hükümet, partner ülkeler için oluşturulan askeri yardım bütçesinin iki milyar euro artırılmasını kararlaştırdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Maliye Bakanı Christian Lindner, "Fonların çoğu Ukrayna'nın yararına kullanılacak" dedi. Başbakan Scholz'un bütçenin artırılması konusunda "erkenden" talepte bulunduğunu ifade eden Lindner, söz konusu meblağın ek bütçeden karşılanacağını açıkladı.

Bir hükümet sözcüsü de bütçenin artırılmasında yetkili olan bakanlıkların iki hafta önce prensipte anlaşma sağladığını, geçen hafta ise söz konusu meblağın iki milyar euro olması üzerinde uzlaştığını açıkladı.

Bir milyar euro'dan fazla para yardımı

Alman birinci kanalı ARD'nin haberine göre iki milyar euroluk fonun bir milyar eurodan fazla bölümünün Ukrayna'ya tahsis edilmesi planlanıyor. Ukraynalıların bu şekilde Rusya'ya karşı savaşta ihtiyaç duydukları silahları alabilmesinin önünün açılması hedeflenirken, Ukrayna'nın Almanya'dan silah satın almak istemesi halinde, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in silah ihracatına onay vermesi gerektiği belirtiliyor.

ARD'nin haberinde yer alan ayrıntılara göre, fonun 400 milyon euroluk bölümünün Ukrayna için silah satın alan Avrupa Barış Fonu'na (EFP) aktarılması, 400 milyon euroluk geri kalan kısmının ise diğer ülkeler için kullanılması öngörülüyor. 

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi öncesinde Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda çekimser bir tutum benimseyen federal hükümet, 24 Şubat'taki müdahalenin hemen ardından Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavarları kapsayan silah yardımı yapılmasını kararlaştırmıştı. Ancak Ukrayna, Rusya'nın ülkenin doğusunda başlatmayı planladığı büyük operasyon doğrultusunda Almanya'dan ağır silahlar gönderilmesini de talep ediyor. Federal hükümet, henüz bu konuda bir karar almadı. Almanya'da koalisyon ortakları Yeşiller ile Hür Demokrat Parti (FDP) Ukrayna'ya ağır silahlar gönderilmesini talep ederken, koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'de ise (SPD) görüş ayrılıkları yaşanıyor.

 

dpa,Reuters / BÖ,ET

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