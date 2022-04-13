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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier - (12.07.2021 / Berlin)
Arşiv - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier - (12.07.2021 / Berlin)Fotoğraf: MICHELE TANTUSSI/REUTERS
PolitikaUkrayna

Steinmeier'den bize resmi bir talep gelmedi

1 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna'da istenmediği yönündeki iddialara yanıt veren Devlet Başkanı Zelenskiy, kendilerine bu yönde resmi bir talepte bulunulmadığını belirtti.

https://www.dw.com/tr/zelenskiy-steinmeierden-bize-resmi-bir-talep-gelmedi/a-61468175

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ülkesine ziyaretine onay verilmemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, böyle bir geziye dair ne Steinmeier'den ne de Steinmeier'e bağlı cumhurbaşkanlığı ofisinden resmi bir talebin kendilerine ulaştığını bildirdi.

Başkent Kiev'de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits tarafından ziyaret edilen Zelenskiy, düzenlenen basin toplantısında gazetecilerin Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'da istenmediği yönünde çıkan haberlerle ilgili sorularını yanıtladı. "Federal Cumhurbaşkanı bizimle resmi temas kurmadı" diyen Zelenskiy böyle bir temas talebinin Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden de gelmediğini ifade etti.

Soldan sağa: Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Letonya Cumurbaşkanı Egils Levits ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis (13.04.2022 / Kiev)
Zelenskiy Kiev'de Litvanya, Polonya, Letonya ve Estonya cumhurbaşkanlarını ağırladı Fotoğraf: Jakub Szymczuk/Kprp/PAP/dpa/picture alliance

Cumhurbaşkanlığı döneminden önce, Başbakan Gerhard Schröder döneminde başbakanlık dairesi başkanı ve daha sonra iki kez, Angela Merkel döneminde dışişleri bakanı olarak görev yapan Steinmeier, Rusya ile yakınlaşmaya yönelik geçmişteki siyasi çizgisi nedeniyle bugünlerde hem Almanya'da hem de başta Ukrayna olmak üzere birçok dış ülkede eleştiriliyor. Ancak Steinmeier daha önce yaptığı açıklamada, Moskova ile ilişkilerde "hata yaptıklarını" ve Rusya'yı "Avrupa güvenlik yapısının içine almak konusunda başarısız olduklarını" itiraf etmişti.

 

Reuters,DW / ET,EC

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