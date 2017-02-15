Almanya Taliban'ın ilan ettiği hükümetten memnun değil

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ramstein hava üssünde bir araya geldi. Görüşme öncesinde Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulunan Maas Taliban'ın dün ilan ettiği yeni hükümeti eleştirdi.

Almanya'nın Afganistan'a yaklaşımının Taliban'ın tutumuna bağlı olduğunu belirten Maas "Diğer grupların katılımı olmaksızın bir geçiş hükümeti ilan etmek ve Kabil'de göstericilere ve gazetecilere yönelik şiddet, bu bakımdan iyimserlik yaratan işaretler değil" dedi.

İnsani kriz vurgusu

Maas ülkedeki insani krize dikkat çekerek Afganistan'ın birçok bölümünde kuraklık nedeniyle gıda sıkıntısı yaşandığını söyledi. Uluslararası yardımların durmuş olduğunu kaydeden Maas "Ve eğer yeni hükümet devlet hizmetlerini işler tutumda tutamayacak olursa siyasi ve ekonomik çöküşün ağır insani sonuçlar doğurması tehlikesi başgösterecek" diye konuştu. Alman bakan Afganistan'ın komşularının temel endişelerinden birinin de bu olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Maas, Afganistan konusunda uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Maas ve Blinken ikili görüşmenin ardından, 20 ülkenin dışişleri bakanlarının yer aldığı Afganistan gündemli videokonferansa katılacak. Toplantıda Taliban'a yaklaşım ve ülkeden yapılacak diğer tahliyeler ele alınacak.

Maas konuşmasında Taliban'dan talepleri arasında "temel insan haklarına riayet etme", "yurtdışına çıkış ve insani yardım olanaklarına izin verme" ve El Kaide ve IŞİD gibi "terör gruplarıyla mücadeleyi" saydı.

Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin Afgan halkının suçu olmadığını söyleyen Maas "Uluslararası toplumun sırt çevirmesini hak etmiyorlar" diye konuştu.

Taliban salı günü 33 hükümet üyesini kamuoyuna tanıtmıştı. Aralarında kadın olmayan kabinede herhangi bir başka siyasi grubun temsilcisi de bulunmuyor. Batı ülkeleri ise sadece Taliban'ın olmadığı kapsayıcı bir hükümet kurulmasını istemişti. Almanya ve Avrupa Birliği hatta kapsayıcı bir hükümetin oluşturulmasını kalkınma yardımları için koşul olarak öne sürmüştü.

Almanya ülkeye yaptığı kalkınma yardımlarını Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra dondurdu. İhtiyaç sahiplerine insani yardım ise devam ediyor ve bu yardımın meblağı şu anda 600 milyon euro olarak ifade ediliyor.

Reuters, AFP, dpa / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe