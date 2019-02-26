Almanya Suudilere silah yasağını 3 hafta daha uzattı

Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışına getirdiği yasağı üç hafta daha uzatma kararı aldı.

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Ekim 2017'de, Yemen savaşına müdahil olan ülkelere askeri teçhizat satışını askıya almıştı. Ancak Almanya'nın bu hamlesi, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarının tepkisine neden olmuştu. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, söz konusu yasağın, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin de kullandığı Eurofighter ve Tornado savaş uçakları gibi ortak savunma projelerine zarar vereceğini belirtmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün yaptığı açıklamada, 9 Mart'ta sona erecek olan yasağın bu ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki kabine toplantısının ardından konuşan Maas, "Yemen'deki gelişmeleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldık" açıklamasında bulundu. Maas, "Yemen savaşının en kısa sürede bitmesi gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi.

Yemen'deki savaşta Mart 2015'ten beri yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. İnsan hakları örgütleriyse can kaybının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Alman hükümetinin üzerindeki yerel baskı

Merkel hükümeti, Türkiye'nin Almanya'dan satın aldığı Leopard tanklarını Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarda kullanması nedeniyle de Alman muhalefet partileri tarafından eleştirilmişti.

Almanya'da yapılan anketler, vatandaşların yaklaşık üçte ikisinin silah ihracatına karşı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Almanya, dünyanın en fazla silah ihracatı yapan ülkeleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin de en üst basamaklarında bulunduğu listenin ilk sırasında ise ABD var.

AFP/CÖ,JD

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