 Almanya Suudilere altı ay daha silah satmayacak | ALMANYA | DW | 18.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya Suudilere altı ay daha silah satmayacak

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümünden sonra Riyad yönetimine silah satışını durdurma kararı alan Alman hükümeti, uygulamaya ilişkin süreyi uzattı. Riyad'a 2020 Mart ayına kadar silah satılmayacak.

ARŞİV - Almanya'dan Suudi Arabistan'a ihraç edilen bir sahil güvenlik botu (03.07.2018)

ARŞİV - Almanya'dan Suudi Arabistan'a ihraç edilen bir sahil güvenlik botu (03.07.2018)

Önerdiğimiz linkler

Suudi Arabistan'ın Yemen iç savaşındaki ve Kaşıkçı cinayetindeki rolü Almanya'da tartışma yaratmasına karşın, iki ülke orduları arasındaki işbirliği devam ediyor. Beş Suudi asker Temmuzda subaylık eğitimine başlayacak. (29.04.2019)

Alman hükümetinin, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararı 31 Mart'ta doluyor. Federal Güvenlik Konseyi'nde yasağı uzatma konusunda uzlaşı sağlanamadı. (27.03.2019)

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a silah satışını durduran düzenlemenin süresini bir kez daha uzattı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine hükümet Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah satışlarının tümüyle durdurmuştu.

Federal hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a silah satışları ile ilgili kısıtlayıcı düzenlemenin 31 Mart 2020 tarihine dek geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu tarihe kadar Suudi Arabistan'a silah satışı ile ilgili yeni başvuruların prensip olarak onaylanmayacağı vurgulandı.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Birlik partileri (CDU/CSU)  ve Sosyal Demokrat Parti SPD arasında, 2017 yılının Mart ayında imzalanan koalisyon sözleşmesi, Yemen Savaşı'na doğrudan katılan taraflara silah ihracatı yapılmamasını öngörüyor.

Buna rağmen bir süre Suudi Arabistan'a, çeşitli istisnai düzenlemelerle kısıtlı oranda silah satışına devam eden Almanya, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinin ardından bu ülkeye silah ambargosu uygulama kararı almıştı. 

Ambargonun gevşetilmesi talebine Merkel'den ret

Riyad, yıllardır devam eden Yemen'deki iç savaşta, İran tarafından desteklenen Husi milislere karşı oluşturulan koalisyonun başını çekiyor. Savaş nedeniyle Yemen'de dünyanın en ağır insani krizi yaşanıyor.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen İHA saldırısının ardından, Birlik Partileri'nden bazı milletvekilleri Suudi rejimine yönelik silah ambargosunun gevşetilmesini talep etmiş ancak Başbakan Merkel, "Ben şu anda, federal hükümetin tavrını değiştirmeye neden olacak bir durum görmüyorum" diyerek, söz konusu talebi reddetmişti.

Silah satışını engelleyen düzenlemenin süresi son olarak geçen Mart ayında uzatılmıştı.

epd / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Merkel empfängt litauens Präsident Nauseda

Merkel: Suudilere silah satışı yapılmayacak 17.09.2019

Başbakan Merkel, Almanya'nın Suudi Arabistan’a silah satışlarını durdurma kararını değiştirmeyeceğini söyledi. Berlin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında Riyad’a silah satışlarını tümüyle durdurmuştu.

Donald Trump

Berliner Morgenpost: Trump'ın İran hesabı tutmadı 18.09.2019

ABD Başkanı Trump’ın İran politikası, Merkel’in Riyad’a silah ihracatına başlanmaması kararı ve milyonlarca hastaya ait verilere ilişkin güvenlik açığı, Alman basınında ele alınan konular arasında.

USA Iran Konflitk l USA verhängen Sanktionen gegen Iran

"Trump'ın İran politikası işe yaramadı" 17.09.2019

Alman basınında bugün Trump'ın Ortadoğu politikası ile Suudi Arabistan'da petrol rafinerilerine düzenlenen saldırılar öne çıkıyor. Stuttgarter Nachrichten gazetesi, Trump’ın İran siyasetinin başarısız olduğu görüşünde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Asylsuchende Symbolbild (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularının sayısı artmaya devam ediyor. 2016 öncesinde ilk on arasında yer almayan Türkiye, başvurularda dördüncü sıraya yükseldi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  