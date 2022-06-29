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Alman ordusuna bağlı 21. Tank Tugayı'nın askerleri - (30.03.2022)
Fotoğraf: Andreas Rentz/Getty Images
PolitikaAlmanya

Almanya NATO Mukabele Gücüne 15 bin asker gönderecek

2 saat önce

Almanya, asker sayısı 40 binden 300 bine çıkarılması öngörülen NATO Mukabele Gücüne 15 bin askerle katkı sağlayacağını bildirdi. Almanya ayrıca 65 uçak ve 20 gemi gönderecek.

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht NATO Mukabele Gücünün genişletilmesi planlarına ülkesinin 15 bin askerle dahil olacağını açıklayarak, "NATO'nun güçlü olması gerekiyor ve bu asker sayısı için de geçerli" dedi.

Madrid'deki NATO zirvesinde konuşan Lambrecht, Almanya'nın üzerine düşen katkıyı yapmaya hazır olduğunu belirterek 15 bin askerin yanı sıra "65 uçak ve 20 gemi" ile de katkıda bulunacaklarını söyledi.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht
Christine LambrechtFotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Alman Bakan ayrıca Ukrayna'ya üç tane motorlu obüs (Panzerhaubitz-2000) daha göndereceklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı olarak NATO için yeni bir askeri model sunmuş, bu bağlamda hızlı müdahale için oluşturulan 40 bin askerlik Mukabele Gücünün genişletileceği ve asker sayısının "300 binin çok üstüne" çıkarılacağı bildirilmişti.

Yeni askeri model, kara, deniz ve havada kullanıma hazır NATO güçlerinin sayısının yaklaşık sekiz katına çıkarılmasını öngörüyor. Stoltenberg yeni modeli, "Soğuk Savaştan bu yana kolektif savunmamız ve caydırıcı gücümüzde gerçekleştirilen en büyük yeniden yapılanma" diye nitelendirmişti.

 

AFP / BK,ET

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