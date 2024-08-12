Almanya, Fransa ve İngiltere'den Gazze'de ateşkes çağrısı

Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri yaptıkları ortak açıklamada Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu. AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den de İsrailli bakanlara yaptırım tehdidi geldi.

Almanya, Fransa ve İngiltere, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer Pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, ateşkes müzakerelerinde "daha fazla gecikme yaşanmaması gerektiğini" vurguladı. Açıklamada, Filistin bölgesindeki çatışmaların sona erdirilmesi ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest kalması gerektiği belirtildi.

İran ve müttefiklerini bölgede gerilimi daha da tırmandırmama yönünde uyaran siyasiler, hiçbir ülke ya da ulusun Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesinden kârlı çıkmayacağına dikkat çekti.

Borrell'dan İsrailli bakanlara yaptırım uyarısı

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'de sivillere yönelik sert tavrıyla bilinen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ve benzer çizgideki Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i eleştirerek iki İsrailli bakana yönelik yaptırım tehdidinde bulundu.

Smotrich'in ifadelerini kınayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün açıklamalarına destek verdiğini belirten Borrell, "Dünya Gazze'de ateşkes için bastırırken Bakan Ben Gvir, sivillere yakıt ve yardımın kesilmesi çağırısında bulunuyor. Bakan Smotrich'in karanlık açıklamaları gibi, bu da savaş suçlarına teşviktir. Yaptırımlar AB gündemimizde olmalı" ifadelerini kullandı.

Gvir X üzerinden yaptığı paylaşımda ve basına verdiği röportajlarda, İsrail'in potansiyel ateşkes anlaşmasını kabul etmek yerine Hamas tüm rehineleri serbest bırakana kadar Gazze'ye insani yardım ve yakıt sevkiyatını bloke etmesi gerektiğini ifade etmişti. Bakan bunun örgüte "diz çöktüreceğini" savunmuştu.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich ise geçen Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, İsrailli rehineler serbest bırakılana kadar 2 milyonu aşkın Filistinli nüfusa sahip Gazze'de halkın açlığa mahkum edilmesinin "adil ve etik" olabileceğini savunmuştu.

Kritik müzakere süreci

AB Yüksek Temsilcisi, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetini "savaş suçu işlemeye yönelik bu tahriklerden kesin surette uzak durmaya ve ABD, Katar ve Mısır'ın kolaylaştırıcılığında derhal ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelere iyi niyetle katılmaya" çağırdı.

Aylar sonra ilk kez Perşembe günü ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda ateşkese ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin yeni bir müzakere gerçekleştirilecek. Savaşın başından bu yana geçen yılın Kasım ayında gerçekleştirilen ve İsrailli rehineler ve Filistinli tutsakların takasını da içeren tek ateşkes anlaşmasından beri İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerde bir ilerleme kaydedilemedi.

Gazze'de insani kriz giderek ağırlaşıyor. Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua/IMAGO

İsrail verilerine göre bin 198 kişinin öldürüldüğü Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sonrası 251 kişi rehin alınarak Gazze'ye kaçırılmıştı.

İsrail'in okul saldırısında 100 kişi öldü

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarında bilanço giderek ağırlaşıyor. Hamas kontrolündeki Gazze'de bulunan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ölen Filistinlilerin sayısı 39 bin 897'yi buldu. İsrail'in saldırılarında 91 bin 152 kişi de yaralandı.

Son 48 saat içinde yaklaşık 107 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti. Gazze Sivil Acil Durum Servisi'ne göre yerinden edilen ailelerin kaldığı bir okula İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında yaklaşık 100 kişi öldü.

DW,AFP,Reuters,AP/SÖ,BK



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