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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter SteinmeierFotoğraf: Christian Ditsch/epd/IMAGO
FelaketAlmanya

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan "daimi dayanışma" çağrısı

2 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ülkesinin deprem bölgesine yönelik yardımlarının daha uzun süre devam edeceğini belirtti.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ve Suriye'de on binlerce can kaybına neden olan depremlerin yarattığı tahribatın büyüklüğüne dikkat çekerek, "daimi dayanışma" çağrısında bulundu.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına, Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Alman-Suriyeli Yardım Örgütleri Birliği tarafından başkent Berlin'de organize edilen anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Deprem bölgesindeki insanlar şu anda bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor ve gelecekte de duymaya devam edecekler" ifadesini kullandı.

"Yıkımın boyutunu görenler, felaket bölgesindeki depremzedelerin en acil ihtiyaçlarının düzenli bir biçimde giderilmesinin ne kadar zaman alacağını tahmin edebilir" diyen Steinmeier, "Deprem bölgesinden gelen görüntülerin yerini başka haberler almaya başladığında da insanlığımız talep edilmeye devam edecek" söyleminde bulundu.

Bazılarının az, bazılarının daha çok; bazı kişilerin sahada, bazılarının ise yardımlarla ama her halükarda herkesin yardım edebileceğini dile getiren Almanya Cumhurbaşkanı, "En önemlisi bunu (yardımları) yapmamız" dedi.

Hannover yakınlarındaki Wunstorf askeri havaalanında, şafak vakti kalkışa hazırlanan Airbus A400M tipi bir kargo uçağı ve yük taşıyan bir forklift
Alman Hava Kuvvetleri'ne (Luftwaffe) ait Airbus A400M tipi bir kargo uçağı, Türkiye'deki depremzedeler için yardım götürmek üzere Hannover yakınlarındaki Wunstorf askeri havaalanından kalkışa hazırlanıyorFotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

"İnsanlar çaresiz, önlerini göremiyor"

Konuşmasının devamında, "Yaşanan dehşeti kelimelerle ifade etmek neredeyse mümkün değil" ifadelerini kullanan Steinmeier, deprem bölgesinden gelen haberler ile görüntülerin şok edici olduğunu belirtti.

Başkent Berlin'in simgesel yapılarından Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen törende konuşan Steinmeier, "Türkler, Suriyeliler, çok sayıda Kürt... 45 binden fazla insan hayatını yitirdi. Evlerinin enkazından kurtarılan on binlerce kişi hem bedensel hem de ruhsal olarak ağır yaralı. Çok sayıda sağ kurtulan depremzede şok içinde, derin bir çaresizlik yaşıyor ve önünü göremiyor" dedi.

Esad'a insani yardım çağrısı

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Brandenburg Kapısı önündeki Paris Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenerek, "Hepinize bugün şunu söylemek istiyorum: Ülkemizde çok sayıda insan sizin yasınızı ve dertlerinizi paylaşıyor. Sizin acınız bizim acımız" ifadelerini kullandı. Almanya'da depremzedelere yönelik yardımların yoğunluğuna da dikkat çeken Steimeier, bu yardımlar için "müteşekkir olduğunu" vurguladı.

Suriye'nin kuzeybatısında çok sayıda insanın hala yardım beklediğini de belirten Almanya Cumhurbaşkanı, Beşar Esad yönetimine çağrıda bulunarak, "Özellikle Suriye'deki siyasi liderlğe şunu söylemek istiyorum: Hayat kurtaran yardım örgütlerinin işlerini yapmasını sağlayın! İnsani yardımları bloke etmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi.

 

AFP / ET,SÖ

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