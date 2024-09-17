Almanya Başbakanı Scholz: Orta Asya stratejik hedefimiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Orta Asya ülkeleri ile ilişkileri derinleştirmenin Almanya için "stratejik bir hedef" olduğunu söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beş Orta Asya ülkesi; Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan liderleriyle düzenlenen ikinci zirve toplantısında konuşan Scholz, "Toplumlarımız arasındaki alışveriş hiç bu kadar yakın olmamıştı ve siyasi, ekonomik ve kültürel olarak sürekli gelişmekte" dedi.

İlişkileri daha da yoğunlaştırarak sürdürmek istediklerini vurgulayan Scholz, "özellikle de küresel belirsizlikler döneminde güvenli, yakın uluslararası partnerlere ihtiyaç olduğunu" kaydetti.

Almanya Başbakanı, zirveyle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda da "Orta Asya devletlerinin politikasını, özel konumları şekillendiriyor: Ne doğu ne batı, ne Avrupalı ne Asyalı. Daha ziyade genel olarak mümkün olduğunca çok ülkeyle iyi ilişkiler sürdürmeye çaba gösteriyorlar. İlişkilerimizi daha da derinleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Scholz, bir yıl önce Berlin'de düzenlenen ilk zirvede, ağırladığı beş Orta Asya ülkesinin lideriyle stratejik ortaklık anlaşmasına imza atmıştı.

Enerji iş birliği vurgusu

Astana'daki zirvede konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de enerji sektöründeki iş birliğinin Almanya ile ilişkilerde "anahtar rol" oynadığını belirterek Alman şirketlerini ülkesindeki nadir toprak elementleri ve diğer yeraltı zenginliklerinin çıkarılma sürecine dahil olmaya çağırdı. Kazakistan, batarya imalinde önemli rol oynayan lityum açısından da zengin bir ülke.

Almanya'nın en önemli üçüncü petrol tedarikçisi olan Kazakistan aynı zamanda uranyum, demir cevheri, çinko, bakır ve altın üreticisi. Almanya, geleceğin iklim dostu enerji türlerinden biri olarak gördüğü hidrojen üretiminde de Kazakistan ile ortaklık hedefliyor.

Rusya ve Çin'e alternatif arayışı

Beş Orta Asya ülkesinin toplam nüfusu 80 milyon ile Almanya'nın altında kalırken toplam yüzölçümleri yaklaşık olarak Avrupa Birliği'nin tamamına denk geliyor.

On yıllar süren dönemde daha ziyade Rusya ve Çin ile ekonomik ilişkilere ağırlık vererek Orta Asya ülkeleri ile yoğun ilişkilere girmeyen Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş sonrasında özellikle de enerji alanında gözünü Orta Asya'ya çevirdi.

Almanya'nın en önemli enerji tedarikçisi olan Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bağımlılığı azaltma politikaları, enerji fiyatlarında patlamaya yol açmış ve Alman ekonomisini olumsuz etkilemişti. Batı'nın Rusya'nın yanı sıra Çin'e bağımlılığı da azaltma politikası izlemesi hem enerji hem de ekonomik ilişkilerde alternatif güçlere yönelme arayışını beraberinde getirdi. Alman hükümeti Orta Asya'nın yanı sıra Afrika, Latin Amerika ve Asya'da da yeni ortaklıklar kurmaya çalışıyor.

dpa/BK,HT

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