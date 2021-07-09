Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Tacikistan, Orta Asya'da ülke. Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Başkenti Duşanbe'dir. Nüfusu 7 milyon 910 bindir.
DW Türkçe'nin Tacikistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Almanya Dışişleri Bakanı Frank - Walter Steinmeier, bugün bir haftalık bir Orta Asya ziyaretine çıkıyor. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ı ziyaret edecek olan Steinmeier’in Orta Asya turu, Almanya’nın AB dönem başkanlığına hazırlık olarak değerlendiriliyor…
Kırgızistan’da muhalefetin yönetimi ele geçirmesinden bu yana, Orta Asya’daki diğer ülkelerdeki hükümetler tedirgin. Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kazakistan’daki otokratik yönetimler, bir domino etkisi oluşmasından korkuyor. Özellikle de Özbekistan yönetimi. Julia Walker’in haberi...