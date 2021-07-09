Tacikistan, Orta Asya'da ülke. Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Başkenti Duşanbe'dir. Nüfusu 7 milyon 910 bindir.

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