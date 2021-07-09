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Tacikistan

Tacikistan, Orta Asya'da ülke. Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Başkenti Duşanbe'dir. Nüfusu 7 milyon 910 bindir.

DW Türkçe'nin Tacikistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Leaders of the Taliban movement walk to attend a press conference in Moscow on July 9, 2021. - Russia on July 9, 2021, said the Taliban controls about two-thirds of the Afghan-Tajik border and urged all sides in Afghanistan to show restraint. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Taliban: Afganistan'ın yüzde 85'i kontrolümüz altında 09.07.2021

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Taliban heyeti Afganistan'ın yüzde 85'inin kontrolleri altında olduğunu açıkladı. Taliban, ABD ile aralarında saldırı düzenlenmeyeceği konusunda anlaşma olmadığını da söyledi.
FILE PHOTO: Afghan commandos arrive to reinforce security forces in Faizabad, capital of Badakhshan province, after the Taliban captured neighbourhood districts of Badakhshan recently, July 4, 2021. Afghanistan Ministry of Defence//Handout via REUTERS/File Photo

Tacikistan Afgan sınırına 20 bin asker gönderiyor 06.07.2021

Taliban'dan kaçan yaklaşık bin Afgan askerin Tacikistan'a sığınması üzerine Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Afganistan sınırına 20 bin asker gönderme emri verdi.
Der tadjikische Präsident Emomali Rachmon, Duschanbe 2016. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Tacikistan'da beklenen sonuç: İmamoğlu Rahman seçimi kazandı 12.10.2020

Tacikistan'da 28 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan İmamali Rahman'ın yüzde 90,9 oy oranıyla hafta sonu yapılan seçimleri kazandığı açıklandı.

Uighur women hold East Turkestan flags at the courtyard of Fatih Mosque, a common meeting place for pro-Islamist demonstrators, during a protest against China, in Istanbul, Turkey, November 6, 2018. REUTERS/Murad Sezer SEARCH SEZER NOURMUHAMMED FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY.

Türkiye'deki Uygurlarda sınır dışı endişesi 12.08.2019

Türkiye’deki Uygurlar, Çin‘in Tacikistan aracılığıyla Türk makamlar üzerinde baskı kurarak Uygurların sınır dışı edilmesini sağlamaya çalıştığı uyarısında bulundu.
Gipfeltreffen der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) Schlagworte: Erdogan, Jinping Wo wurde das Bild aufgenommen?: Duschanbe/Tadschikistan Bildbeschreibung: Erdogan und Jinping Gespräch Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Erdoğan’ın Tacikistan temasları 15.06.2019

Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü.

ARCHIV - Der Seismograph der Erdbebenwarte in Bergisch-Gladbach verzeichnet am 14.02.2011 Ausschläge. Vor der Küste Sumatras hat es am Mittwoch ein sehr starkes Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS gab zunächst eine Stärke von 8,9 und dann von 8,7 an. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 33 Kilometern im Indischen Ozean, etwa 370 Kilometer von Sinabang in Indonesien entfernt. Eine Tsunami-Warnung wurde ausgegeben. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Afganistan'da deprem 25.12.2015

Afganistan'ın Tacikistan – Pakistan sınırı yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GUS Verteidigungsbund (ODKB), Sammit in Duschanbe, September 2015. Präsidenten Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Tadjikistan, Russland, Kirgisien und Leiter der Organisation (von links nach rechts) *** Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Bağımsız Devletler Topluluğu Türkiye'yi görüşecek 21.12.2015

Rusya'nın öncülüğündeki Bağımsız Devletler Topluluğu savunma ittifakının Moskova'daki zirvesinde Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağı bildirildi.
September 2015 Lage nach den militärischen Auseinandersetzungen in Tadschikistan: Sondergruppe im Einsatz; Copyright: DW/G. Faskhutdinow

Tacikistan'da esrarengiz başkaldırı 10.09.2015

Tacikistan şu günlerde derin bir bilmecenin içine sürükleniyor. Eski Savunma Bakan Yardımcısı kendisine destek veren silahlı grupla kayıplara karıştı. Grup çeşitli şehirlerde güvenlik güçlerine saldırı düzenliyor.
Wasserkonferenz in Tadschikistan Präsident von Tadschikistan Emomali Rachmon Foto DW/Galim Fashutdinow in Duschanbe

Tacikistan'da muhalefet liderine 26 yıl hapis 26.12.2013

Orta Asya ülkelerinden Tacikistan'da muhalefet liderlerinden Zayd Saidov 26 yıl hapse mahkûm oldu.
epa03938086 A handout picture provided by the President's Press Service shows Tajik President Emomali Rakhmon casting his vote at a polling station during the presidential elections, in Dushanbe, Tajikistan, 06 November 2013. Tajiks voting in elections were expected to confirm incumbent Emomali Rahmon as president, in the absence of any effective opposition. EPA/PRESIDENT'S PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY

Tacikistan'da Rahman yeniden seçildi 07.11.2013

Tacikistan'ı 1992 yılından beri yöneten İmamali Rahman, cumhurbaşkanlığı seçimlerini dördüncü kez kazandı. Gözlemciler, seçimlerde demokratik standartlara uyulmadığını açıkladı.
Russian President Vladimir Putin (R) and Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan walk together after a news conference in Moscow's Kremlin July 18, 2012. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: POLITICS)

Rusya Şanghay çıkışını nasıl yorumluyor? 23.02.2013

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Türkiye’nin AB’ye alternatif olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olmayı düşünebileceğini söylemişti. Peki, Rusya bu açıklamayı nasıl değerlendiriyor?
From left, Tajik President Emomali Rakhmon, Afghan President Hamid Karzai, Pakistani President Asif Ali Zardari and Russian President Dmitry Medvedev seen before posing for a photo in the Black Sea resort of Sochi, southern Russia, Wednesday, Aug. 18, 2010. Medvedev hosted leaders of Afghanistan, Pakistan and Tajikistan for talks on efforts to stabilize the region. (AP Photo/RIA-Novosti, Dmitry Astakhov, Presidential Press Service)

Rusya, Afganistan’da nüfuzunu artırma peşinde 18.08.2010

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Soçi’de yapılan bölgesel güvenlik buluşmasında Afganistan ve Pakistan devlet başkanları ile bir araya geldi. Zirveye Tacikistan Devlet Başkanı da katıldı.
Cancun,Migrantengeschichte,Playa del Carmen, Mexiko Copyright hat Adveniat, gemacht habe ich die Bilder. Als Hinweis müsste als Adveniat/Deselaers in die Bilder. Benutzen dürfen wir sie aber, kostenlos und weltweit und problemlos. Bei Fragen erreicht ihr mich unter der 4256 oder mobil 0170-9637919 Peter Deselaers Deutsche Welle DW-RADIO DW-TV DW-WORLD D-53110 Bonn Mobil: +49 - 170-9637919 Fon: +49 - 228 - 429 - 4256 Fax: +49 - 228 - 429 - 2198

Göçmenlerden kalkınma desteği 18.07.2010

Özellikle batılı ülkelerde yaşayan göçmenlerin, kendi ülkelerine gönderdikleri kazançlarının bir bölümü Moldova, Tacikistan gibi zor durumdaki ülkelerde Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’nın önemli bir kısmını oluşturuyor.
Germany's Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier smiles at the start of the Foreign Ministers meeting in Luxembourg, Monday Oct. 16, 2006. European Union foreign ministers were to press Serbia on Monday to live up to international demands it hunt down and hand over top war crimes suspect Ratko Mladic to the U.N. war crimes tribunal. (AP Photo/Nicolas Bouvy)

Steinmeier Orta Asya turunda 30.10.2006

Almanya Dışişleri Bakanı Frank - Walter Steinmeier, bugün bir haftalık bir Orta Asya ziyaretine çıkıyor. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ı ziyaret edecek olan Steinmeier’in Orta Asya turu, Almanya’nın AB dönem başkanlığına hazırlık olarak değerlendiriliyor…
Image made from TV of US soldiers walking down a corridor when troops entered Fallujah hospital, in Iraq, Monday, Nov. 8, 2004. US forces stormed into western districts of Fallujah early on Monday, seizing the main city hospital and securing two key bridges over the Euphrates River in what appeared to be the first stage of the long-expected assault on the rebel stronghold. (AP Photo / APTN / Pool)

ABD Asya’da artık istenmiyor 02.08.2005

Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak ve Özbekistan’dan çekilmesi isteniyor. Irak’tan çekilme güvenlik açısından yakın gözükmüyor, ama Özbekistan’daki hava üssünü boşaltması için altı ay süresi var.
Das neue Parlamentsgebäude in der usbekischen Hauptstadt Taschkent, aufgenommen im Mai 1998. Im Vordergrund die wehenden Staatsflaggen von Kirgisien (rot) und Usbekistan (hellblau, weiß, grün).

Özbek yönetiminde Kırgızistan endişesi 15.04.2005

Kırgızistan’da muhalefetin yönetimi ele geçirmesinden bu yana, Orta Asya’daki diğer ülkelerdeki hükümetler tedirgin. Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kazakistan’daki otokratik yönetimler, bir domino etkisi oluşmasından korkuyor. Özellikle de Özbekistan yönetimi. Julia Walker’in haberi...
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