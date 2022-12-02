Almanya artık elit bir takım değil

Almanya, dört yıl önce Rusya'da olduğu gibi Dünya Kupası'na yine grup aşamasında veda etti. Alman futbolunun derin bir analizi mutlaka yapılacaktır ancak gerçek şu: Almanya artık böylesi turnuvalar için zayıf bir takım.

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Almanya Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası'ndan elenmesi, dört yıldan bu yana süregelen çalkantılı bir sürecin son virajı. Almanlar, tıpkı dört yıl önce Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda olduğu gibi 2022'de de, henüz grup maçları aşamasında turnuva dışında kaldı. Daha önceki maçlarda bir mağlubiyet bir de beraberlik elde eden Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen, kaderini İspanya'nın eline bıraktığı ve İspanya da Japonya'ya yenildiği için Katar'dan ayrılıyor.

Üst üste iki Dünya Kupası'na grup maçları sonunda veda eden, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan ise son 16 turunda elenen Almanya bir şeyi çok net kanıtlamış oldu: Bu ekip "turnuva takımı" kimliğini kaybetti.

Niclas Füllkrug'un tüm iyi niyetine rağmen Almanya'nın artık klasik bir 9 numarası yok. Defans hattında Mats Hummels ve arkadaşlarından sonra gelen şu anki kuşakta sadece Antonio Rüdiger iyi bir halef gibi görünüyor. Joshua Kimmich'in orta sahaya geçmesinin ardından sağ bek mevkiinde yaşanan kaos gerçek bir felakete neden oldu. Kanat bekleri sorunu Alman Milli Takımı'nın yakasına yapışan ve çözemediği bir konu.

Hansi Flick Fotoğraf: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Yapısal sorunlar

Alman futbolunun yaşadığı bu sorunlar kısmen alt yapıdaki başarısızlıklardan kaynaklanıyor. 2000'lerin başında futbol akademilerini devreye sokan Almanya tüm sistemi elden geçirip, teknik olarak üst düzey, taktiksel anlamda da zeki oyunculardan oluşan bir nesil yetiştirdi. Bu nesil, 2014 yılında dünya şampiyonu olan kadronun omurgasını oluşturuyordu. Ancak bu tarihten sonra Almanya, futboldaki yeni gelişmelere adapte olmakta zorlanmaya başladı ve rakipleri, aradaki farkı kapatıp onu geride bıraktı. Alman futbolunda, son yıllarda alınan başarısız sonuçların ardından halihazırda süren reformlar devreye girmiş durumda. Ancak bunun meyvelerini toplamak için, önümüzdeki on yılın büyük bir kısmında sabretmek gerekecek.

Sorunlardan biri de teknik direktörlükle ilgili. Çok uzun süre takımın başında kalan Joachim Löw yönetiminde Almanya inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Takım içinde doğru balansı nadiren yakalayan Löw, Brezilya'da kazanılan dünya şampiyonluğunun ardından takımı iki büyük turnuvaya daha götürmesine rağmen, yeni çağa taşıyamadı. Halefi Hansi Flick, Bayern Münih'te geçirdiği kısa süre içinde risk almış ve takımı bir makineye dönüştürmeyi başarmıştı. Bu sebepten dolayı Alman Milli Futbol Takımı'nın başına büyük umutlarla getirildi. Ancak takım Katar'daki turnuvada, o beklenen sert fiziksel oyununu oynayamadığı için inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Eski sorunlar devam etti ve gerçek anlamda yenilikler eksik kaldı. Katar'daki rakipleri, aldığı bazı tartışmalı kararlarla ilgili olarak sorumluluğu üstlenmesi gereken Flick'e, sert bir şekilde Almanya Milli Takımı'nın Bayern Münih olmadığını gösterdi.

Thomas Müller, Kosta Rika maçının ardından yaptığı açıklama ile milli takımdan ayrılacağının sinyalini verdi Fotoğraf: Martin Meissner/AP Photo

Kalite eksikliği

Tüm bu konular bizi çok net ama yine de şaşırtıcı bir sonuca götürüyor: Almanya, uluslararası futbolda artık en üst grubun bir parçası değil; sadece sıradan bir takım. Bu sonuç istatistikler tarafından da kanıtlanan bir gerçek. Son 10 turnuva maçında Almanya'nın galibiyet sayısı üç! İlkay Gündoğan ve Manuel Neuer gibi tecrübeli oyuncuların, Japonya karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda da görüldüğü gibi takım da bunun farkında. İspanya'ya karşı ortaya konan iyi oyun, hem takım hem de teknik direktör adına bir saman alevinden ibaretti.

Almanya açık bir şekilde elit takımlar arasında sayılamaz

Hansi Flick büyük olasılıkla görevinin başında kalacak. İki yıl sonra Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası, onun adına hem son bir şans hem de yaşananları telafi etme açısından bir fırsat. Takımın uzun yıllardan bu yana menejerliğini yapan Oliver Bierhoff içinse sıkıntılı günler kapıda olabilir.

Takımın yaşlanan omurgası artık yapabileceklerinin sınırına gelmiş durumda. Thomas Müller, Kosta Rika maçından sonra yaptığı açıklama ile ayrılığını duyurmuş oldu. İlkay Gündoğan, Mario Götze ve hatta Manuel Neuer'in de, 2024'teki Avrupa Şampiyonası öncesinde aynı şeyi yapması sürpriz olmayacaktır. Alman futbolunda seri ve radikal bir devrimin çarkları dönmeye başladı. Öyle ya da böyle; uzun zamandır arka planda kalan bir gerçek tartışmasız bir biçimde su yüzüne çıkmış durumda: Almanya artık üst düzey bir takım değil.