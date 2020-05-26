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Kosta Rika

Kosta Rika, Orta Amerika'da ülke. Nikaragua ve Panama ile komşudur. Başkenti San Jose'dir. Nüfusu 4 milyon 700 bindir.

DW Türkçe'nin Kosta Rika ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

People take part in the Gay Pride Parade in San Jose, Costa Rica, on June 23, 2019. (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP) (Photo by EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images)

Kosta Rika’da eşcinsellerin evlenmesi yasalaştı 26.05.2020

Kosta Rika eşcinsellerin evlenmesini yasal hale getiren ilk Orta Amerika ülkesi oldu.

Doğayı korumak için 5 metrekarelik evde yaşar mıydınız? 23.12.2019

Kosta Rika eko turizmin öncülerinden. Ülke 2021 yılına kadar karbon nötr bir ülke olmayı hedefliyor. Vatandaşlar da bu konuda bilinçli. Sürdürülebilir evlerde daha az enerji kullanarak yaşamayı tercih edenlerin sayısı giderek artıyor.

Kahve iklim dostu olabilir mi? 09.11.2017

Dünya’nın ilk iklim dostu kahvesi BM İklim Konferansı'nda yoğun ilgi görüyor. Almanya Federal Çevre Bakanlığı’nın da desteklediği bir çevre projesi kapsamında üretilen Kosta Rika kahvesi iklim dostu bir kahve. Peki kahve nasıl iklim dostu oluyor?

Devlet Başkanı arıyı yedi 20.06.2017

Kosta Rika Devlet Başkanı Luis Guillermo Solis Rivera gazetecilere demeç verirken başına ilginç bir olay geldi. Rivera, ağzına aniden kaçan yaban arısını yedi.
FILE - Hundreds of Cuban immigrants stay in Costa Rica after the Nicaraguan government ordered the closure of the Nicaraguan border to every Cuban nationals at the border post Penas Blancas on the border between Costa Rica and Nicaragua, on 16 November 2015. The border is open for tourists and commerce. Members of the Nicaraguan police guard the border crossing. EPA/Alvaro Sánchez (zu dpa Drama an der Grenze: Kubanische Flüchtlinge stranden in Mittelamerika vom 26.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Sığır nakil aracından 51 sığınmacı çıktı 31.12.2015

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da güvenlik güçlerince yapılan kontrollerde durdurulan bir sığır nakil aracında 51 sığınmacı bulundu. Sığınmacıların kaçak yollardan ABD'ye geçmek istediği tahmin ediliyor.
Robin van Persie (L) and teammate Arjen Robben of the Netherlands celebrate their penalty shootout win against Costa Rica in their 2014 World Cup quarter-finals at the Fonte Nova arena in Salvador July 5, 2014. REUTERS/Sergio Moraes (BRAZIL - Tags: SOCCER SPORT WORLD CUP TPX IMAGES OF THE DAY)

Almanya’nın finaldeki rakibi kim olacak? 09.07.2014

Almanya’nın Dünya Kupası finalindeki rakibi bu akşam oynanacak Arjantin – Hollanda mücadelesiyle belli oluyor.
RECIFE, BRAZIL - JUNE 29: Costa Rica celebrate after defeating Greece in a penalty shootout during the 2014 FIFA World Cup Brazil Round of 16 match between Costa Rica and Greece at Arena Pernambuco on June 29, 2014 in Recife, Brazil. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

Kosta Rika düşü devam ediyor 30.06.2014

Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’nın dün oynanan ikinci tur karşılaşmalarında rakiplerini saf dışı bırakan Hollanda ile Kosta Rika çeyrek finale kaldılar.
Algeria's players carry their national flag as they celebrate at the end of their 2014 World Cup Group H soccer match against Russia at the Baixada arena in Curitiba June 26, 2014. REUTERS/Murad Sezer (BRAZIL - Tags: SOCCER SPORT WORLD CUP)

Kupada bir tarihi başarı 27.06.2014

FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nın ilk tur karşılaşmaları tamamlandı. 16 takım turnuvaya veda ederken kalan 16 takımın kupa hayali devam ediyor.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

23.06.2014 - Alman basınından özetler 23.06.2014

Alman gazetelerinde Ukrayna krizi, İsrail’in askerî operasyonları, Papa’nın mafyayı aforoz etmesi ve FIFA Dünya Kupası öne çıkan yorum konuları.
Cameroon head coach Volker Finke from Germany, United States head coach Juergen Klinsmann from Germany and Germany head coach Joachim Loew, from left, chat after the draw ceremony for the 2014 soccer World Cup in Costa do Sauipe near Salvador, Brazil, Friday, Dec. 6, 2013. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Klinsmann Almanya’ya rakip oldu 07.12.2013

Brezilya 2014 Dünya Kupası grup kuralarında Almanya, eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann’ın çalıştırdığı ABD’nin yanı sıra Portekiz ve Gana ile G grubunda yer aldı.
Beamte der Bundespolizei führen am Flughafen Frankfurt/Main bei Reisenden, die gerade ihr Flugzeug über die Gangway verlasen haben, eine Dokumentensichtung durch (Foto vom 19.08.2010). Dank der EU fehlen Grenzkontrollen in Deutschland fast überall. Doch die Flughäfen bleiben Einfallstore für Schleuser und Geschleuste. Daher macht die Polizei in Frankfurt schon an der Flugzeugtür Jagd auf Kriminelle - alle 15 Minuten stehen Beamte vor einem Flieger. Foto: Marius Becker dpa/lhe

Vize muafiyeti için kayıt sistemi 17.02.2013

Almanya, ülkeye vizesiz giriş-çıkışlarda kayıt sistemi getirerek suistimali önlemeyi hedefliyor. Vizeye muadil bir sistem oluşturulması, Türkiye'ye vize muafiyeti tanınması için de önkoşullardan birini oluşturuyor.
Bananen sind im ersten neuen Bio-Supermarkt Vierlinden am Mittwoch (27.04.2005) in Düsseldorf zu sehen. Unter dem Namen Vierlinden wird die Rewe-Gruppe nach diesem ersten Bio-Supermarkt in Kürze weitere reine Naturmärkte eröffnen. Die Naturmärkte stehen für gesunde Ernährung, hochwertige Naturprodukte und Lebensqualität. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Muz savaşları sona erdi 08.11.2012

AB ile 11 Latin Amerika ülkesi arasında 15 yıldır süren muz savaşları resmen sona erdi. AB ithalat gümrüklerini düşürünce Latin ülkeleri davadan vazgeçti.
People gather in front of the Supreme Court, after being evacuated from their buildings following an earthquake in San Jose September 5, 2012. A 7.9 magnitude earthquake struck northwestern Costa Rica on Wednesday, the U.S. Geological Survey said. REUTERS/Juan Carlos Ulate (COSTA RICA - Tags: DISASTER)

Kosta Rika'da şiddetli deprem 05.09.2012

Kosta Rika’nın kuzey batısında 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.
Deutschland, Bergisch-Gladbach, Einkaufszentrum Rhein Berg-Galerie, Super Bio Markt Schlagworte Rhein Berg Galerie, Gebäude, Haendler, biologisch, Gemuesestand, Sellerie, Bergisches Land, Einkaufszentrum Rhein Berg Galerie, Schaufenster, Fachmarkt, Gemüsehändler, kaufen, Shopping, D, Händler, verkaufen, einkaufen, Europa, Bio, Geografie, Obststand, Gesundheit, Nordrhein-Westfalen, Biomarkt, Brokoli, Haus, Gebaeude, Bioladen, Kohl, NRW, Einkaufszentrum, Handel, Gemuesehaendler, Gemuese, Geschaeft, Haeuser, Großstadt, Laden, Architektur, Rhein Berg-Galerie, Gemüsestand, Shoppingcenter, Lauch, Ernaehrung, Bergisch Gladbach, GER, Naturprodukte, Obst, Deutschland, gesund, Lebensmittel, Konsum, Grossstadt, Wirtschaft, Häuser, Grosstadt, Ernährung, Geschäft, Bergisch-Gladbach, Gemüse, Nordrheinwestfalen, BRD, Supermarkt

Organik ürün talebinde patlama 16.02.2012

Alman tüketicilerin organik ürün talebi artıyor. Ancak Alman ziraatçiler, bu talebe yetişemiyor. Nitekim Nürnberg’de başlayan Organik Ürünler Fuarı'na (BioFach), uluslararası üreticilerin rekor katılımı sürpriz olmadı.
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Yeşil enerjiler rakip tanımayacak 25.11.2010

Başlıca fosil enerji kaynağı olan petrole ulaşmak için artık daha derin kuyular açıp, daha fazla yatırım yapmak gerektiğinden petrolün maliyeti sürekli artıyor. Uzmanlara göre, tek çare yenilenebilir enerjiler olabilir.
Israeli army Col. Yoel Strek, unfolds a map of the area of Netzarim Junction, as he talks the final re-deployment details with unseen Palestinian officials in the Gaza Strip Sunday, June 29, 2003. Israel will begin withdrawing forces from the Gaza Strip and will reopen the junction which is a link between north and south Gaza, as part of the implemantion of the road map peace plan. (AP Photo/Gadi Kabalo) ** ISRAEL OUT **

Google sınırı aştı! 08.11.2010

Orta Amerika’daki Nikaragua’ya ait askeri bir birlik komşu Kosta Rika’ya girdi. Ordu, “bir hata oldu, planlama aşamasında Google’ın harita hizmetini kullandık” dedi. Google’daki hata giderildi ancak gerginlik sürüyor.
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