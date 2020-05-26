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Kosta Rika, Orta Amerika'da ülke. Nikaragua ve Panama ile komşudur. Başkenti San Jose'dir. Nüfusu 4 milyon 700 bindir.
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Kosta Rika eko turizmin öncülerinden. Ülke 2021 yılına kadar karbon nötr bir ülke olmayı hedefliyor. Vatandaşlar da bu konuda bilinçli. Sürdürülebilir evlerde daha az enerji kullanarak yaşamayı tercih edenlerin sayısı giderek artıyor.