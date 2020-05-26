Kosta Rika, Orta Amerika'da ülke. Nikaragua ve Panama ile komşudur. Başkenti San Jose'dir. Nüfusu 4 milyon 700 bindir.

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