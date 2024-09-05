Alman ana muhalefet lideri Merz Türkiye'ye gelecek

Almanya'da ana muhalefet partisi CDU lideri Merz 17 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Merz'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da da İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Almanya'da ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in 17 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edeceği ve bu ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geleceği bildirildi.

Haber portalı Spiegel'in aktardığına göre, Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da resmi temaslarda bulunacak olan Merz, burada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.

Haberde, Merz'in Türkiye ziyaretinin "kendi fikri" olduğu belirtilirken, önümüzdeki sene Almanya'da yapılacak olan Federal Parlamento seçimlerine partisinin başbakan adayı olarak girmeyi bekleyen CDU liderinin, dış politikadaki hedeflerini ortaya koymak istediği kaydedildi.

NATO, AB-Türkiye, Geri Kabul Anlaşması...

Friedrich Merz'in Türkiye ziyaretinde şu an gündemde olan konuların ele alınacağı ifade edilirken, bunlar NATO, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri, Ukrayna savaşı ve 2016 yılında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel himayesinde AB ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması olarak sıralandı.

Türkiye'deki insan hakları ile ilgili konuların da görüşmelerde ele alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Ayrıca Erdoğan'ın 2023'te, Türkiye'de yapılan seçimler öncesinde Almanya'da kampanya yürütmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya uzantısı olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) üzerinden Türkiye'nin Almanya'daki İslam derslerine etkisinin masada olup olmayacağı da şu an için belirsiz.

Almanya'da ana muhalefette bulunan CDU, yapılan tüm anketlerden birinci parti olarak çıkıyor. 2025 yılının Eylül ayında yapılacak seçimlerin ardından Friedrich Merz'in Almanya Başbakanı olma olasılığı oldukça yüksek.

DW / ET,TY

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