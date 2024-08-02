Almanya 2040 Olimpiyatları için başvurmaya hazırlanıyor

Almanya bir kez daha Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmak için harekete geçti. İçişleri Bakanı ile Alman Olimpiyat Sporları Konfederasyonu adaylık başvurusu sürecini başlatma kararı aldı.

Almanya Olimpiyat Oyunları'na bir kez daha ev sahipliği yapabilmek için resmi prosedürü başlatma kararı aldı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser bugün Fransa'nın başkenti Paris'te Alman Olimpiyat Sporları Konfederasyonu (DOSB) ve teklifle ilgilenen eyalet ve şehirlerle prensip anlaşması imzaladı. Böylece Bakanlar Kurulu'nun geçen hafta aldığı Olimpiyat adaylığına siyasi destek kararı resmiyet kazanmış oldu.

İmzalanan anlaşmayla hükümet Almanya'nın Olimpiyat adaylığını desteklediğini ve 2027 yılına kadar 6 milyon 950 bin euro ile projeye finansal olarak da destek sağlayacağını taahhüt etmiş oldu.

Alman hükümeti, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden 50 yıl sonrasına denk gelen 2040 yılında Olimpiyat Oyunları'nın Almanya'da düzenlenmesini istiyor.

DOSB ve İçişleri Bakanlığı önümüzdeki süreçte Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile resmi olmayan görüşmelere başlayacak.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser (ortada) anlaşmayı DOSB Yönetim Kurulu Başkanı Torsten Burmester (solda) ve DOSB Genel Başkanı Thomas Weikert ile imzaladı Fotoğraf: Marijan Murat/dpa/picture alliance

İçişleri Bakanı Faeser, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Alman sporcularımızın bir kez daha evlerinde yarışmalarını istiyoruz. Federal Hükümet, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için Almanya'nın yeni bir teklif sunmasını destekliyor. Olimpiyat Oyunlarının uyumumuz, ekonomimiz ve spor için sunduğu büyük fırsatları değerlendirmek niyetindeyiz" dedi.

"Bir başlangıç yapıldı"

Olimpiyat Oyunları'nın Almanya'da düzenlenmesi için bir süredir çalışmalar yürüten DOSB bu konuda hükümetin de desteğini talep ediyordu.

Faeser ile imzalanan anlaşma için "Bu bir başlangıç" diyen DOSB Başkanı Thomas Weikert sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son birkaç aydır çeşitli düzeylerde sürdürdüğümüz yoğun görüşmelerin sonuç vermiş olmasından dolayı rahatlamış ve tatmin olmuş durumdayız. Federal hükümetin ve Başbakanın teklif götürme lehine partiler üstü açık taahhütleri, hem içeride hem de dışarıda önemli ve motive edici bir işaret oldu."

Almanya üç kez Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptı. 1936 Yaz Olimpiyatları Berlin'de, yine aynı yıl Kış Olimpiyatları Garmisch-Partenkirchen'de düzenlendi. 1972 Yaz Olimpiyatları da Münih'te yapıldı.

dpa,SID / TY,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?