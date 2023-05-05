Alman Yeşiller partisinden 14 Mayıs çağrısı

Yurt dışında kayıtlı 3 milyon 400 binden fazla seçmenden 1 miyon 500 binden fazlasının yaşadığı Almanya'da Türkiye seçimleri için oy kullanma işlemleri sürerken hükümet ortağı Yeşiller partisi seçmenlere bir çağrı yaptı. Yeşiller Yönetim Kurulu'nun imzasını taşıyan çağrıda, "Türkiye'de yapılacak olan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yıllar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki baskıcı yönetimden demokrasi ve hukuk devletine dönülmesi yönünde gerçekçi bir fırsat oluştuğu" vurgulandı.

Çağrıda, "Bizler Almanya ve Türkiye'de seçme hakkına sahip herkesten, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanmalarını ve Türkiye'de demokratik değişim için çabalamalarını rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Bu arada Türkiye'nin demokrasiye ve hukuk devletine dönmesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) de Ankara ilişkilerini yoğunlaştırmaya hazırlanması için Yeşiller'in ayrıca çaba harcayacağı da belirtildi.

Almanya ile Türkiye'yi onlarca yıldır çok yönlü ve yakın ilişkilerin birbirine bağladığını, bunda Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin de büyük payı olduğunu vurgulanan çağrıda, "Bizler, gelecekte demokratik bir Türkiye ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmayı ve seçim sonuçlarından bağımsız, korkunç depremlerden etkilen Türkiye ve Suriye'ye kapsamlı destek vermeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz" denildi.

Çağrıda ayrıca "Yeşiller partisi olarak Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti, eşitlikçilik ve insan hakları için mücadele verenlerin yanında olduğumuz kesindir. Son yıllarda yaşanan insan hakları ve yargı bağımsızlığı ihlallerini kınıyoruz ve bütün siyasi tutsakların derhal salınmasını talep ediyor, Kürt meselesinde de siyasi diyalog ve barış sürecine geri dönülmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yeşiller, Türkiye hükümetinin "saldırgan" dış politikasını kesinlikle reddettiklerini ve Ankara'nın çok taraflı bir dış politika ile güvenlik politikasına dönmesini talep ettiklerini de vurguladı. AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin yeniden başlamasının hedefleri olduğunun altını da çizen Yeşiller, bunun ancak Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletine dönüş tamamlandığında hayata geçirilebileceğini belirtti.

Yeşiller Eş Başkanı Lang'dan HDP ve Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Yeşiler'in Eş Başkanı Ricarda Lang, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda da somut olarak HDP'nin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Lang, "Somut olarak kardeş partimiz Yeşil Sol Parti çatısı altında seçimlere giren HDP'nin desteklenmesini, cumhurbaşkanlığı için de muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi çağrısı yapıyorum" yazdığı görüldü. Lang, "9 Mayıs'a kadar oyunuzu verin ve Türkiye'de siyasi değişime katkıda bulunun" satırlarını paylaştı.

Yeşiller Federal Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pegah Edalatian. Fotoğraf: Urban Zintel

Edalatian: Gün dayanışma günüdür

Yeşiller Federal Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pegah Edalatian da DW Türkçe'ye verdiği demeçte, "Türkiye şu dönem çok önemli bir süreçten geçiyor. Şimdi oy kullanmak ve özgürlüğü, hukuk devleti ve demokrasiyi tercih etmek mümkün. Biz Yeşiller değerleri olan bir dış politikayı savunuyoruz" dedi.

Edalatian, "Bize göre insan hakları evrensel değerlerdir ve heryerde geçerlidir. İnsanların özgürce yaşaması ve özgürce fikirlerini söyleme hakkına sahip olması gerektiğini savunuyoruz. İnsanlar Türkiye'de de güven içinde olma, özgür olma, nihayet özgürce nefes alıp verme hakkına sahip olabilmeli. Bu nedenle Türk hükümetini siyasi tutsakları salıvermesini talebimizi tekrar ediyoruz" diye ekleyerek devam etti.

Edalatian, sözlerini "Türkiye'de hukuk devletine ihtiyaç var. Bunlar Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi için önemli ve insanlar için de büyük önem arzediyor. İlaveten Kürt meselesine barışçıl bir karşılık da verilmesi şart. Bu nedenle çağrı yapmamız doğru bir adım. Çok sevgili Almanyalı Türkiye kökenlileri sandığa gidip oy kulanmalarını ve tercihlerini Türkiye'deki demokrasi yönünde yapmalarını isteriz. Gün demokratların dayanışma içinde, birlikte olma günüdür, bizlerin de Türkiye'deki demokratları destekleme günüdür" şeklinde sürdürdü.

Alman siyasiler temkinli

Yeşillerin bu açıklaması, Alman siyasetinden gelen 14 Mayıs seçimlerine ilişkin ilk açık çağrı oldu. Almanya'da önceki yıllarda Türkiye'de yapılan seçimlere ilişkin siyasilerden daha fazla değerlendirme geliyordu. Ancak Alman siyasilerin bu kez daha çekimser kaldığı gözleniyor. Bunun sebebinin ise Alman siyasilerin bu tür çağrıların ters teptiğini düşünmeleri olduğu belirtiliyor.

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?