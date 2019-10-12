 Alman savunma bakanından Türkiye′ye uyarı | TÜRKİYE | DW | 13.10.2019

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TÜRKİYE

Alman savunma bakanından Türkiye'ye uyarı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO üyesi Türkiye’yi, NATO değerlerine bağlı kalma ve Suriye’de kalıcı bir işgal gücü olmaması konusunda uyardı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'yi Suriye'de kalıcı bir işgal gücü olmaması konusunda uyardı. Aynı zamanda Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) Genel Başkanı olan Kramp-Karrenbauer, "Türkler bir NATO müttefiki. NATO da değerleri olan bir birlik" ifadesini kullandı. NATO üyelerinin bu değerler doğrultusunda dünya barışının istikrarsızlığına değil, güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğini dile getiren savunma bakanı, Türkiye'nin askeri harekatı ile ilgili olarak da, "Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de bir işgal gücü olarak kalma planına yönelik işaret varsa, buna açık bir yanıt vermek zorundayız. Böyle bir şey olamaz" dedi.

MSB açıklaması

Öte yandan Türkiye'nın "Barış Pınarı" olarak adlandırdığı harekatın beşinci gününde çatışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şu ana dek 480 YPG üyesinin etkisiz hale getirildiği, Türkiye tarafında ise, sınırın diğer tarafından yapılan havan saldırılarında 18 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca Tel Abyad ilçesinin batısı ile Suluk beldesinin YPG milislerinden "kurtarıldığı" ve şu ana dek 24 Kürt milisin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim olduğu duyuruldu.

Rasüleyn hakkında çelişkili iddialar

Diğer yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan sınırın Suriye tarafındaki Rasüleyn kasabasında şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve kontrolün yeniden Kürt milislere geçtiğini öne sürdü. Söz konusu açıklamada, YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin, Rasüleyn'de karşı saldırıya geçtiği ve yaşanan çatışmalarda TSK ile müttefik olan 17 milisin öldürüldüğü, Suriye Demokratik Güçleri'nden de dört milisin hayatını kaybettiği iddia edildi.

CNN Türk televizyonu ise bölge ile farklı bir iddiada bulunarak, Türk askerlerinin Rasüleyn'de kontrolü eline geçirdiğini ve gizlenen Kürt milislere yönelik operasyon yaptığını duyurdu. Rasüleyn kasabası, batısındaki Tel Abyad ile doğusundaki Kamışlı kentleri arasında, stratejik açıdan önemli bir noktada yer alıyor.

dpa,Reuters / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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