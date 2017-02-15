 Alman ordusunun Irak′taki görev süresi uzatıldı | Almanya | DW | 12.01.2022

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Almanya

Alman ordusunun Irak'taki görev süresi uzatıldı

Alman hükümeti, Alman ordusunun Irak'ta IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu çerçevesindeki görev süresini 31 Ekim'e kadar uzattı.

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Alman hükümeti, Alman ordusunun Irak'ta IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu çerçevesindeki görev süresini uzattı.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Irak'taki görev süresinin 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatıldığını, misyonda 500 civarında askerin görev yapacağını bildirdi. Kararın Federal Meclis'te de onaylanması gerekiyor.

Alman ordusunun IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu çerçevesinde Suriye hava sahasında yürüttüğü görev 2020 yılı Mart ayında sona ermişti. Bu misyonda Tornado keşif uçakları görev yapmıştı. Bugün kararlaştırılan yeni görev tanımında yer almaması nedeniyle Alman ordusunun Suriye'deki görevi de resmen sona ermiş oldu. Alman ordusunun Ürdün'deki ikmal üssündeki varlığı da devam edecek.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht, kabine toplantısı öncesinde sundukları belgede, Alman ordusunun "havada yakıt ikmali, hava nakliyatı, hava sahası keşif ve gözlem çalışmaları, durum raporlama ve kurmay personal sağlamak" yoluyla IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na desteği sürdüreceğini belirtti.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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