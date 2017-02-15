Alman Dışişleri Bakanlığı gazetecilere şiddeti kınadı

Almanya'da Federal Hükümet, tüm dünyada basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, gazetecileri hedef alan her türlü şiddet olayını kınadı.

Ülkede yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırıların ardından Deutsche Welle'ye konuyla ilgili açıklamada bulunan Alman Dışişleri Bakanlığı, "Federal Hükümet dünya çapında basın ve ifade özgürlüğünü destekliyor ve gazetecilere yönelik her türlü şiddet olayını kınıyor" ifadesini kullandı. "Almanya'da yaşayan tüm insanların - ne tür bir saikle olursa olsun – şiddete maruz kalmaması güvence altına alınmalıdır" denilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın geçmişte de "birçok kez ve doğrudan Türkiye'deki gazetecilerin hakları" konusunda destek verdiğine dikkat çekildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "basın ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'deki eksikler, Türk tarafı ile yürütülen ikili görüşmelerde, Avrupa Birliği bağlamında ve çok taraflı platformlarda mütemadiyen dile getirildi" denildi.

DJV: Türk Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmalı

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) da, Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırılar karşısında Alman hükümetini harekete geçmeye çağırmıştı. Sendika Başkanı Frank Überall, polis kaynaklarından aldıkları bilgiye göre, Türkiyeli muhaliflerden oluşan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 55 kişilik bir infaz listesi bulunduğunu kaydetmiş ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Türk Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını talep etmişti. Überall, "Heiko Maas'ın Türk Büyükelçi'ye bu noktada sınırın aşıldığını, Türkiye'deki baskıcı rejimden buraya sığınan gazetecilere yönelik tehdit ve şiddetin kabul edilemeyecek suç unsurları oluşturduğunu çok net bir şekilde söylemesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Frank Überall

DJV Başkanı, gazeteci Erk Acarer'in evi önünde saldırıya uğramasını hatırlatarak "Hükümete eleştirel yaklaşan gazetecilerin Türkiye'de gazetecilik mesleğini artık icra edemiyor olması yeterince kötü. Sığındıkları Almanya'da hâlâ korku içinde yaşamak zorunda kalmaları ise hiçbir şekilde kabul edilemez" diye konuşmuştu.

DW/AÜ,BK,JD

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