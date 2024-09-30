AKP'li vekilin aracıyla uyuşturucu ticareti

AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu T.Z., uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. 20 kilogram skunk ele geçirilen aracın ise milletvekili Zenbilici adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu T.Z., gözaltına alındı.

T.Z.'nin kullandığı araçta yapılan arabada 20 kilogram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli aracın ise Ahmet Zenbilci adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Osmaniye Adliyesi’ne çıkarılan AKP'li vekilin oğlu, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

AKP'li Ahmet Zenbilci istifa etti

Bu olayın ardından AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci, bugün yaptığı yazılı açıklamayla istifa etti. İstifa gerekçesi olarak ise "bir adli soruşturmada oğlunun da adının geçmesini" gösterdi. "Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir" diyen Zenbilci, bu sürecin partisine zarar vermemesi için istifa ettiğini bildirdi.

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