AKP'li vekilin Almanya'daki konuşmasına tepki

AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'daki konuşmasında PKK ve Gülen yapılanması mensupları için "Saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz" açıklaması tepkilere yol açtı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'da katıldığı bir toplantıda PKK ve Gülen yapılanması mensuplarına yönelik sözleri tepkilere yol açtı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Almanya'daki yapılanması olan Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun (Türk Federasyon) Neuss kenti şubesinde 13 Ocak'ta konuşan Açıkgöz, PKK ve "FETÖ" olarak tanımladığı Gülen yapılanması mensuplarını "yok edeceklerini" söyledi.

Açıkgöz burada yaptığı konuşmada, "Onlara Türkiye'de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz" dedi.

"Uyanık olun"

Almanya'daki Türklere "uyanık olmalarını" tavsiye eden Açıkgöz, "Bunlara Türkiye'de yer vermeyeceğiz, orda bitirdik, Allah'ın izniyle dünyanın neresinde olura olsun saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıkgöz'ün kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı konuşması şöyle:

"Bakın arkadaşlar, bunların dini imanı yok. Bakın iki tane çok tehlikeli, bir tanesi PKK, kitapsız, Allahsız, din düşmanı, öbürü Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan, Hristiyanlığa çevirmeye çalışan alçak terör örgütü. Arkadaşlar uyanık olun ya lütfen. Bunlara prim vermeyin. FETÖ denen hain, FETÖ denen alçak İslamiyet düşmanı, Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan Hristiyanlaştırmaya çalışan, alçak bir terör örgütüdür."

Konuşmanın sosyal medyaya da yansıması üzerine çok sayıda tepki geldi. Konuşmaya ilişkin yapılan yorumlarda milletvekilinin "nefret suçu" işlediği öne sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Açıkgöz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiler.

Harms'tan tepki

Avrupa Parlamentosu eski milletvekili, Alman politikacı Rebecca Harms sosyal medya hesabından AKP millitvekili Mustafa Açıkgöz'ün konuştuğu videoyu paylaşarak açıklamalara tepki gösterdi.

Harms, Kuzey Ren Vestfalya Polis teşkilatını da etiketlediği Twitter mesajında şu ifadeyi kullandı:

"Bir suç duyurusunda bulunmak doğru olur. Umarım soruşturma açılır"

Almanya'da tanınmış İslam bilimci ve Yeşiller Milletvekili Lamya Kaddor da AKP'li vekilin açıklamalarına tepki gösterdi. Almanya'da Türk hükümetinin uzantısı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait camilerin Türkiye siyasetine alet edildiğini savunan Kadddor'un masajı şöyle:

"AKP ülkemizde ve diğer yerlerde #DİTİB cemiyetlerinde kampanya yürütüyor. 'Teröristleri' avlamak istiyorlar. Bu faaliyetlerin burada gerçekleşmesine izin verilmemelidir. DİTİB yabancı bir devletin seçim kampanyasında nefret ve kışkırtma faaliyetleri yasaklanmalıdır. Radikalleşme tehlikesi çok büyük."

Siyaset Bilimci Dr. Burak Çopur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'daki temaslarının olası sonuçlarını değerlendirdi.

Dr. Çopur şu açıklamayı paylaştı:

"1. Açıkgöz Türkiye'de milletvekilliğini garantiledi.

2. Alman parlamentosun Ülkü Ocakları'nın yasaklanması teklifinin sonuçlanmasını hızlandıracak. DİTİB gözden geçirilecek.

3.AKP seçim propagandası yapması zorlaşacak."

Cami ve derneklerde vatandaşlarla görüştü

Mustafa Açıkgöz Almanya'da Frankfurt, Köln, Aachen, Düren, Düsseldorf ve Neuss'ta temaslarda bulundu. Bu kentlerde DİTİB camileri, ülkü ocakları ve AKP'nin yurt dışı yapılanması olan Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) derneklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

DW/TY,JD