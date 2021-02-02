Akar’dan Yunanistan’a "Ankara" daveti

Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Anadolu Ajansı’na (AA) değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da Yunanistan’la 25 Ocak’ta yapılan istikşafi görüşmelere dikkat çeken Akar, "Güven artırıcı önlemler toplantısının devamı için Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Bu toplantılarla diyaloğu sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

"Sorunların çözülmesi için istekliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında Doğu Akdeniz ve Ege'deki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak üzere NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma toplantılarının başlatıldığını anımsatan Akar, bugüne kadar sekiz toplantı yapıldığını ifade etti. Akar, komşu Yunanistan’ın bu konuya daha fazla ilgi göstermesini beklediklerini söyledi.

İstikşafi görüşmeler öncesinde Ankara-Atina hattında güven artırıcı önlemler çerçevesinde çalışmalar yapıldığını, Atina’da iki ve Ankara’da bir olmak üzere toplam üç toplantı düzenlendiğini hatırlatan Akar, "Bunun dördüncüsü için de ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu muhataplarımıza ilettik. Toplantıların devamı bakımından Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Biz son derece istekliyiz. Bu sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

"Almanya çok yakın dost, ortak, müttefik"

Bakan Akar, Almanya ve Avrupa'dan yapılan, "Doğu Akdeniz’de gerilimin azaltılması"na yönelik çağrıların hatırlatılması üzerine Türkiye'nin araştırma gemilerinin yaptığı teknik ve bilimsel çalışmaların dışında herhangi bir şey olmadığını söyledi.

Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX’lerin çok azını kullandığını dile getiren Akar, "Biz, iki ülke arasındaki münasebetleri olumsuz etkileyecek her türlü tavır ve hareketten kaçınıyoruz" söyleminde bulundu.

Bu konuda Almanya’nın da "tutarlı, ilkeli" davrandığını söyleyen Akar, "Biz bu tutumun hem Avrupa Birliği (AB) hem NATO üyesi ülkelerle diğer ülkelere de örnek olmasını temenni ediyoruz, diliyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Berlin'de Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya gelmişti

Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüşmesinde, Türkiye ile Almanya'nın birçok konuda ortak yaklaşımı olduğunu gözlemlediğini söylerken, iki ülkenin önümüzdeki günlerde özellikle savunma güvenlik konularında kimi somut adımlar atabileceğini duyurdu. Görüşmenin "samimi ev sahipliği" ve "içten misafirperverlik" havasında geçmesinden duyduğu memnuniyeti anlatırken Akar, Almanya ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda sıkı iş birliği olduğunu ve bu çerçevede de önümüzdeki süreçte olumlu gelişmeler beklediklerini dile getirdi. Akar, insansız hava araçları (İHA) konusunda da iş birliği yapabileceklerini kaydetti.

"Türkiye tüm sorumluluklarını yerine getiriyor"

Akar diğer yandan Almanya'nın NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi dahil Avrupa güvenliği ve siyasi yapılarında, ekonomik kuruşlarda Türkiye'nin en önemli müttefik ve ortakları arasında yer aldığını hatırlattı. Alman Bakan Kramp-Karrenbauer’in de Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu açıkladığını hatırlatan Bakan Akar, Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladı.

Akar, Almanya'yı "çok yakın dost, ortak ve müttefik" olarak gördüklerinin altını çizerken, "FETÖ konusunda, YPG'nin PKK'dan farklı olmadığı, İrini operasyonunun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetini cezalandırmak gibi pratikte bir sonuç doğurduğu konularındaki görüş ve değerlendirmelerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

DW / HK,ET

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